https://arabic.sputniknews.com/20220315/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تفرض-عقوبات-على-11-عضوا-بمؤسسات-الدفاع-الروسية-1059910732.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات على 11 عضوا بمؤسسات الدفاع الروسية
الخارجية الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات على 11 عضوا بمؤسسات الدفاع الروسية
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 عضوا بمؤسسات الدفاع الروسية، بينهم مدير الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، ومدير التعاون الفني العسكري دميتري شوغاييف. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T00:55+0000
2022-03-15T00:55+0000
2022-03-15T01:18+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار وزارة الدفاع الروسية
وزير الخارجية الأمريكي
أخبار أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أنه "تم فرض عقوبات على 11 عضوا في مؤسسات الدفاع الروسية، من بينهم مدير الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، ومدير التعاون الفني العسكري دميتري شوغاييف، والمدير العام لشركة روس أوبورن أكسبورت، ألكسندر ميخيف".هذا وفرضت الدول الغربية والولايات المتحدة عقوبات صارمة ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الخارجية-الروسية-الجيش-الروسي-يسيطر-على-الوضع-في-محطتي-تشيرنوبيل-وزابوروجيا-للطاقة-النووية-1059910471.html
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أخبار وزارة الدفاع الروسية, وزير الخارجية الأمريكي, أخبار أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات على 11 عضوا بمؤسسات الدفاع الروسية
00:55 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 01:18 GMT 15.03.2022) تابعنا عبر
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 عضوا بمؤسسات الدفاع الروسية، بينهم مدير الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، ومدير التعاون الفني العسكري دميتري شوغاييف.
واشنطن – سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أنه "تم فرض عقوبات على 11 عضوا
في مؤسسات الدفاع الروسية، من بينهم مدير الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، ومدير التعاون الفني العسكري دميتري شوغاييف، والمدير العام لشركة روس أوبورن أكسبورت، ألكسندر ميخيف".
هذا وفرضت الدول الغربية والولايات المتحدة عقوبات صارمة ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.