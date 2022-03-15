الخارجية الروسية: دور الولايات المتحدة في المأساة الأوكرانية مدمر للغاية
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قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن دور الولايات المتحدة في المأساة الأوكرانية مدمر للغاية، مشيرا إلى أن موسكو تدين السياسة الأمريكية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين: "دور الولايات المتحدة في هذه المأساة مدمر للغاية. نحن ندين السياسة الأمريكية هذه".
وفي إجابته عن سؤال الصحفيين عما إذا كانت موسكو مستعدة للتواصل مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، قال ريابكوف: "ليعبروا عن رغبتهم أولا، ثم بعد ذلك سنرى".
وأضاف ريابكوف: "ليس لدي معلومات بشأن استعدادهم لذلك. ما تتناوله وسائل الإعلام عن اعتزام الجانب الأمريكي بشأن هذا أو ذاك ليس صحيحا، إنه جزء من الهجوم النفسي على روسيا، عنصر من عناصر الحرب الدعائية، لذلك، يجب أن تكون هناك مسؤولية في التقييم، ولا يجب عدم التسرع في الاستنتاجات".
وفي إجابته عن سؤال الصحفيين عما إذا كانت موسكو مستعدة للتواصل مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، قال ريابكوف: "ليعبروا عن رغبتهم أولا، ثم بعد ذلك سنرى".
وأضاف ريابكوف: "ليس لدي معلومات بشأن استعدادهم لذلك. ما تتناوله وسائل الإعلام عن اعتزام الجانب الأمريكي بشأن هذا أو ذاك ليس صحيحا، إنه جزء من الهجوم النفسي على روسيا، عنصر من عناصر الحرب الدعائية، لذلك، يجب أن تكون هناك مسؤولية في التقييم، ولا يجب عدم التسرع في الاستنتاجات".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.