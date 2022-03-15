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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الخارجية-الروسية-دور-الولايات-المتحدة-في-المأساة-الأوكرانية-مدمر-للغاية-1059925007.html
الخارجية الروسية: دور الولايات المتحدة في المأساة الأوكرانية مدمر للغاية
الخارجية الروسية: دور الولايات المتحدة في المأساة الأوكرانية مدمر للغاية
قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن دور الولايات المتحدة في المأساة الأوكرانية مدمر للغاية، مشيرا إلى أن موسكو تدين السياسة... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T11:45+0000
2022-03-15T11:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين: "دور الولايات المتحدة في هذه المأساة مدمر للغاية. نحن ندين السياسة الأمريكية هذه".وفي إجابته عن سؤال الصحفيين عما إذا كانت موسكو مستعدة للتواصل مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، قال ريابكوف: "ليعبروا عن رغبتهم أولا، ثم بعد ذلك سنرى".وأضاف ريابكوف: "ليس لدي معلومات بشأن استعدادهم لذلك. ما تتناوله وسائل الإعلام عن اعتزام الجانب الأمريكي بشأن هذا أو ذاك ليس صحيحا، إنه جزء من الهجوم النفسي على روسيا، عنصر من عناصر الحرب الدعائية، لذلك، يجب أن تكون هناك مسؤولية في التقييم، ولا يجب عدم التسرع في الاستنتاجات".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/نحن-مهذبون-ولسنا-مثل-أمريكا-لافروف-يؤكد-إحاطة-السفراء-بتفاصيل-موقف-روسيا-من-أوكرانيا-1059725010.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: دور الولايات المتحدة في المأساة الأوكرانية مدمر للغاية

11:45 GMT 15.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovech / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovech
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قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن دور الولايات المتحدة في المأساة الأوكرانية مدمر للغاية، مشيرا إلى أن موسكو تدين السياسة الأمريكية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين: "دور الولايات المتحدة في هذه المأساة مدمر للغاية. نحن ندين السياسة الأمريكية هذه".

وفي إجابته عن سؤال الصحفيين عما إذا كانت موسكو مستعدة للتواصل مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، قال ريابكوف: "ليعبروا عن رغبتهم أولا، ثم بعد ذلك سنرى".
وأضاف ريابكوف: "ليس لدي معلومات بشأن استعدادهم لذلك. ما تتناوله وسائل الإعلام عن اعتزام الجانب الأمريكي بشأن هذا أو ذاك ليس صحيحا، إنه جزء من الهجوم النفسي على روسيا، عنصر من عناصر الحرب الدعائية، لذلك، يجب أن تكون هناك مسؤولية في التقييم، ولا يجب عدم التسرع في الاستنتاجات".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
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وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:32 GMT
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