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الدستوري الحر يصف الرئيس التونسي بـ"الحاكم بأمره" ويتحدث عن "شبح المجاعة"
الدستوري الحر يصف الرئيس التونسي بـ"الحاكم بأمره" ويتحدث عن "شبح المجاعة"
شبّه الحزب الدستوري الحر الرئيس التونسي قيس سعيد بـ "الحاكم بأمره"، لافتا إلى ما قال إنه "شبح المجاعة" الذي يهدد البلاد. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T16:12+0000
2022-03-15T16:12+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب بيان أصدره الحزب، اليوم الثلاثاء، ونشره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد عجز سلطة تصريف الأعمال عن توفير التعبئة المالية الموجودة في ميزانية الدولة لسنة 2022 رغم قرب الربع الأول من العام على الانتهاء.واستهجن البيان "سياسة الحاكم بأمره القائمة على ارتهان الشعب التونسي، وعدم بذل أي جهد لتوفير التمويلات اللازمة لضمان قوته وإبعاد شبح المجاعة التي تهدده والاكتفاء باستعماله وقودا في معركته الشخصية غير المبدئية مع رموز تنظيم الإخوان".واستنكر البيان ما قال إنه "تجاهل السلطة لحجم المخاطر المنجرة عن عدم توفير الموارد المالية التي تأسست عليها الميزانية"، منددا بـ"بعدم خروج المسؤولين لمصارحة الشعب بأن تلك الموارد المبرمجة والتي لم يتم تحصيل أي جزء منها إلى حد الآن لن تكون كافية مستقبلا لضمان التوازنات المالية ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية".يشار إلى أن تونس تعيش أزمة اقتصادية وسياسية، تفاقمت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عددا من الإجراءات الإستثنائية على رأسها تجميد البرلمان، وإقالة حكومة هشام المشيشي.
أخبار تونس اليوم
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أخبار تونس اليوم

الدستوري الحر يصف الرئيس التونسي بـ"الحاكم بأمره" ويتحدث عن "شبح المجاعة"

16:12 GMT 15.03.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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شبّه الحزب الدستوري الحر الرئيس التونسي قيس سعيد بـ "الحاكم بأمره"، لافتا إلى ما قال إنه "شبح المجاعة" الذي يهدد البلاد.
وحسب بيان أصدره الحزب، اليوم الثلاثاء، ونشره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد عجز سلطة تصريف الأعمال عن توفير التعبئة المالية الموجودة في ميزانية الدولة لسنة 2022 رغم قرب الربع الأول من العام على الانتهاء.
واستهجن البيان "سياسة الحاكم بأمره القائمة على ارتهان الشعب التونسي، وعدم بذل أي جهد لتوفير التمويلات اللازمة لضمان قوته وإبعاد شبح المجاعة التي تهدده والاكتفاء باستعماله وقودا في معركته الشخصية غير المبدئية مع رموز تنظيم الإخوان".
واستنكر البيان ما قال إنه "تجاهل السلطة لحجم المخاطر المنجرة عن عدم توفير الموارد المالية التي تأسست عليها الميزانية"، منددا بـ"بعدم خروج المسؤولين لمصارحة الشعب بأن تلك الموارد المبرمجة والتي لم يتم تحصيل أي جزء منها إلى حد الآن لن تكون كافية مستقبلا لضمان التوازنات المالية ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية".

كما طالب البيان "أصحاب القرار بتوضيح الحلول التي ستعتمدها الدولة لضمان المستحقات الضرورية للمواطنين وتقديم الخطة العملية التي سيتم اتباعها لتزويد الأسواق بصفة عادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم".

يشار إلى أن تونس تعيش أزمة اقتصادية وسياسية، تفاقمت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عددا من الإجراءات الإستثنائية على رأسها تجميد البرلمان، وإقالة حكومة هشام المشيشي.
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