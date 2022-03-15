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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يحتجزون-7070-مواطنا-من-22-دولة-1059939553.html
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يحتجزون 7070 مواطنا من 22 دولة
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يحتجزون 7070 مواطنا من 22 دولة
قال رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع في روسيا، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، إن القوميين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 7070 مواطنا من 22 دولة أجنبية،... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T15:58+0000
2022-03-15T15:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار وزارة الدفاع الروسية
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وأضاف ميزينتسيف إن "7070 مواطنا من 22 دولة أجنبية، فضلا عن أطقم 70 سفينة أجنبية محاصرة في موانئ أوكرانيا، ما زالوا محتجزين كرهائن من قبل مسلحي كتائب الدفاع الإقليمية".وأشار ميزينتسيف إلى أنه "تم تنظيم العمل على مدار الساعة مع ممثلي الدوائر الدبلوماسية ذات الصلة بشأن مصير جميع المواطنين الأجانب المحتجزين بشكل غير قانوني".وتابع الجنرال "في الوقت نفسه، ما زالت السلطات الأوكرانية لا تستجيب لنداءات الدول الأجنبية التي تحاول إنقاذ أرواح مواطنيها وتخليصهم من هذا المأزق".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/ فبراير الفائت، العملية العسكرية الخاصة، التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".كما تهدف العملية العسكرية، بحسب الرئيس بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.وتستهدف القوات المسلحة الروسية البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، كما تواصل القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، التقدم على أراضي الدولتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/مصدر-القوميون-الأوكرانيون-يعتزمون-قتل-9-طلاب-عراقيين-محتجزين-في-سكن-جامعي-1059500526.html
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روسيا, أخبار وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يحتجزون 7070 مواطنا من 22 دولة

15:58 GMT 15.03.2022
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورأطفال اللاجئين من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
أطفال اللاجئين من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Sputnik . Dmitry Makeev
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قال رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع في روسيا، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، إن القوميين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 7070 مواطنا من 22 دولة أجنبية، فضلاً عن أطقم 70 سفينة أجنبية.
وأضاف ميزينتسيف إن "7070 مواطنا من 22 دولة أجنبية، فضلا عن أطقم 70 سفينة أجنبية محاصرة في موانئ أوكرانيا، ما زالوا محتجزين كرهائن من قبل مسلحي كتائب الدفاع الإقليمية".
وأشار ميزينتسيف إلى أنه "تم تنظيم العمل على مدار الساعة مع ممثلي الدوائر الدبلوماسية ذات الصلة بشأن مصير جميع المواطنين الأجانب المحتجزين بشكل غير قانوني".
وتابع الجنرال "في الوقت نفسه، ما زالت السلطات الأوكرانية لا تستجيب لنداءات الدول الأجنبية التي تحاول إنقاذ أرواح مواطنيها وتخليصهم من هذا المأزق".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/ فبراير الفائت، العملية العسكرية الخاصة، التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".
كما تهدف العملية العسكرية، بحسب الرئيس بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
وتستهدف القوات المسلحة الروسية البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، كما تواصل القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، التقدم على أراضي الدولتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية.
قوات الجيش الأوكراني في أوديسا، أوكرانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
مصدر: القوميون الأوكرانيون يعتزمون قتل 9 طلاب عراقيين محتجزين في سكن جامعي
5 مارس, 15:52 GMT
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:40 GMT
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