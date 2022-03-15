https://arabic.sputniknews.com/20220315/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يحتجزون-7070-مواطنا-من-22-دولة-1059939553.html

الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يحتجزون 7070 مواطنا من 22 دولة

الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يحتجزون 7070 مواطنا من 22 دولة

قال رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع في روسيا، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، إن القوميين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 7070 مواطنا من 22 دولة أجنبية،... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T15:58+0000

2022-03-15T15:58+0000

2022-03-15T15:58+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار وزارة الدفاع الروسية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1059920648_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_f7116847fd45b442d7d264bb7f6173c7.jpg

وأضاف ميزينتسيف إن "7070 مواطنا من 22 دولة أجنبية، فضلا عن أطقم 70 سفينة أجنبية محاصرة في موانئ أوكرانيا، ما زالوا محتجزين كرهائن من قبل مسلحي كتائب الدفاع الإقليمية".وأشار ميزينتسيف إلى أنه "تم تنظيم العمل على مدار الساعة مع ممثلي الدوائر الدبلوماسية ذات الصلة بشأن مصير جميع المواطنين الأجانب المحتجزين بشكل غير قانوني".وتابع الجنرال "في الوقت نفسه، ما زالت السلطات الأوكرانية لا تستجيب لنداءات الدول الأجنبية التي تحاول إنقاذ أرواح مواطنيها وتخليصهم من هذا المأزق".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/ فبراير الفائت، العملية العسكرية الخاصة، التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".كما تهدف العملية العسكرية، بحسب الرئيس بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.وتستهدف القوات المسلحة الروسية البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، كما تواصل القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، التقدم على أراضي الدولتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220305/مصدر-القوميون-الأوكرانيون-يعتزمون-قتل-9-طلاب-عراقيين-محتجزين-في-سكن-جامعي-1059500526.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار وزارة الدفاع الروسية