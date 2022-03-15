https://arabic.sputniknews.com/20220315/الدفاع-الروسية-تدمير-10-طائرات-في-هجوم-على-مطار-عسكري-بأوكرانيا-1059916596.html
الدفاع الروسية: تدمير 10 طائرات في هجوم على مطار عسكري بأوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير 10 طائرات في هجوم على مطار عسكري بأوكرانيا
شنت القوات الروسية هجوما على مطار عسكري تابع لقوات نظام الحكم الأوكراني قرب مدينة كراماتورسك. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T08:44+0000
2022-03-15T08:44+0000
2022-03-15T08:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم أسفر عن تدمير 4 مقاتلات قاذفة من طراز "سو-25" ومروحية من طراز "مي-24" و5 مروحيات من طراز "مي-8".وكانت الطائرات موجودة في 3 حظائر.وأتى الهجوم في إطار العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية: تدمير 10 طائرات في هجوم على مطار عسكري بأوكرانيا
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شنت القوات الروسية هجوما على مطار عسكري تابع لقوات نظام الحكم الأوكراني قرب مدينة كراماتورسك.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم أسفر عن تدمير 4 مقاتلات قاذفة من طراز "سو-25" ومروحية من طراز "مي-24" و5 مروحيات من طراز "مي-8".
وكانت الطائرات موجودة في 3 حظائر.
وأتى الهجوم في إطار العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.