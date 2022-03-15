https://arabic.sputniknews.com/20220315/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-16-طائرة-عسكرية-أوكرانية-1059915617.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 16 طائرة عسكرية أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 16 طائرة عسكرية أوكرانية
شهدت الساعات الـ24 الماضية سقوط 16 طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الأوكراني. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T08:09+0000
2022-03-15T08:09+0000
2022-03-15T08:09+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية الروسية دمرت 16 هدفا جويا في أوكرانيا في الساعات الـ24 المنصرمة.وشملت خسائر قوات نظام الحكم الأوكراني خلال الساعات الـ24 الفائتة سقوط طائرة من طراز "سو-24" وسقوط طائرة من طراز "سو-25" ومروحية من طراز "مي-8" و13 طائرة مسيرة.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 136 منشأة عسكرية في الأراضي الأوكرانية منها 4 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و3 راجمات صواريخ و72 موقعا للآليات العسكرية.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 16 طائرة عسكرية أوكرانية
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شهدت الساعات الـ24 الماضية سقوط 16 طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الأوكراني.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية الروسية دمرت 16 هدفا جويا في أوكرانيا في الساعات الـ24 المنصرمة.
وشملت خسائر قوات نظام الحكم الأوكراني خلال الساعات الـ24 الفائتة سقوط طائرة من طراز "سو-24" وسقوط طائرة من طراز "سو-25" ومروحية من طراز "مي-8" و13 طائرة مسيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 136 منشأة عسكرية في الأراضي الأوكرانية منها 4 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و3 راجمات صواريخ و72 موقعا للآليات العسكرية.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.