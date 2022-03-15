عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-16-طائرة-عسكرية-أوكرانية-1059915617.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 16 طائرة عسكرية أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 16 طائرة عسكرية أوكرانية
شهدت الساعات الـ24 الماضية سقوط 16 طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الأوكراني. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T08:09+0000
2022-03-15T08:09+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046991488_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3c97673e197184951197fdf66f7ee7f8.jpg
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية الروسية دمرت 16 هدفا جويا في أوكرانيا في الساعات الـ24 المنصرمة.وشملت خسائر قوات نظام الحكم الأوكراني خلال الساعات الـ24 الفائتة سقوط طائرة من طراز "سو-24" وسقوط طائرة من طراز "سو-25" ومروحية من طراز "مي-8" و13 طائرة مسيرة.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 136 منشأة عسكرية في الأراضي الأوكرانية منها 4 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و3 راجمات صواريخ و72 موقعا للآليات العسكرية.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046991488_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_b8b94ea80ce04ff553d5f9b8804d084f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 16 طائرة عسكرية أوكرانية

08:09 GMT 15.03.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات "سو - 30 إس إم" و "سو - 35 إس"
مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات سو - 30 إس إم و سو - 35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبرGoogle news
شهدت الساعات الـ24 الماضية سقوط 16 طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الأوكراني.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية الروسية دمرت 16 هدفا جويا في أوكرانيا في الساعات الـ24 المنصرمة.
وشملت خسائر قوات نظام الحكم الأوكراني خلال الساعات الـ24 الفائتة سقوط طائرة من طراز "سو-24" وسقوط طائرة من طراز "سو-25" ومروحية من طراز "مي-8" و13 طائرة مسيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 136 منشأة عسكرية في الأراضي الأوكرانية منها 4 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و3 راجمات صواريخ و72 موقعا للآليات العسكرية.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала