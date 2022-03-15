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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-أكثر-من-1300-دبابة-أوكرانية-1059913991.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير أكثر من 1300 دبابة أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن تدمير أكثر من 1300 دبابة أوكرانية
تمكنت القوات الروسية من تدمير 1306 آليات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية حتى الآن. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T07:47+0000
2022-03-15T07:47+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية دمرت 156 طائرة مسيرة و1306 دبابات ومدرعات أخرى و127 راجمة صواريخ و471 مدفعا و1054 سيارة عسكرية منذ بداية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
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رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن تدمير أكثر من 1300 دبابة أوكرانية

07:47 GMT 15.03.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikovدبابة تعرضت لقصف الجيش أوكراني، في بلدة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 2 مارس 2022
دبابة تعرضت لقصف الجيش أوكراني، في بلدة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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تمكنت القوات الروسية من تدمير 1306 آليات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية حتى الآن.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية دمرت 156 طائرة مسيرة و1306 دبابات ومدرعات أخرى و127 راجمة صواريخ و471 مدفعا و1054 سيارة عسكرية منذ بداية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
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Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:29 GMT
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