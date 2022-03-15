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https://arabic.sputniknews.com/20220315/الرئاسة-الأوكرانية-تعلن-عن-عقد-جولة-مفاوضات-جديدة-مع-روسيا-1059950912.html
الرئاسة الأوكرانية تعلن عن عقد جولة مفاوضات جديدة مع روسيا
الرئاسة الأوكرانية تعلن عن عقد جولة مفاوضات جديدة مع روسيا
أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، اليوم الثلاثاء، إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لبحث الأزمة الراهنة، مشيرا إلى وجود "تناقضات... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T20:44+0000
2022-03-15T21:17+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بودولياك، في تغريدة على تويتر: "سنواصل غدا عملية تفاوض صعبة للغاية مع روسيا، وهناك تناقضات جوهرية، لكن هناك بالتأكيد مجال للتسوية".وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن العمل بين وفدي المفاوضين من روسيا وأوكرانيا يسير بشكل صعب، لكن استمرار المفاوضات أمر إيجابي.وعقدت، أمس الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا؛ تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الرئاسة الأوكرانية تعلن عن عقد جولة مفاوضات جديدة مع روسيا

20:44 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 21:17 GMT 15.03.2022)
© Sputnik . BelTA / الذهاب إلى بنك الصورالمفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Sputnik . BelTA
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أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، اليوم الثلاثاء، إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لبحث الأزمة الراهنة، مشيرا إلى وجود "تناقضات جوهرية" في المحادثات بين الجانبين.
وقال بودولياك، في تغريدة على تويتر: "سنواصل غدا عملية تفاوض صعبة للغاية مع روسيا، وهناك تناقضات جوهرية، لكن هناك بالتأكيد مجال للتسوية".
وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن العمل بين وفدي المفاوضين من روسيا وأوكرانيا يسير بشكل صعب، لكن استمرار المفاوضات أمر إيجابي.

وعقدت، أمس الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا؛ تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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