https://arabic.sputniknews.com/20220315/الرئاسة-الفلسطينية-تدين-عمليات-قتل-الجيش-الإسرائيلي-فلسطينيين-وتحذر-من-انفجار-الأوضاع-1059931194.html
الرئاسة الفلسطينية تدين عمليات قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين وتحذر من انفجار الأوضاع
الرئاسة الفلسطينية تدين عمليات قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين وتحذر من انفجار الأوضاع
دانت الرئاسة الفلسطينية عمليات القتل اليومية من قبل الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والتي أسفرت اليوم عن مقتل فلسطينيين اثنين في مخيمي بلاطة في نابلس وقلنديا... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T13:40+0000
2022-03-15T13:40+0000
2022-03-15T13:40+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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رام الله- سبوتنيك. وحمل المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد.وقال أبو ردينة: "شعبنا الفلسطيني لن يقبل بإجراءات الاحتلال المتواصلة بحقه ولديه جميع الخيارات للتحرك على كافة الساحات للحفاظ على حقوقه ومواجهة الاحتلال".وأضاف أن القيادة "ستواصل جهودها لإعداد الملفات المتعلقة بمتابعة تصعيد حكومة الاحتلال لجرائمها بحق شعبنا في كل المنظمات والمؤسسات الدولية وخاصة في محكمتي "الجنائية" و"العدل" الدوليين وفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن".وحذر من التعامل بازدواجية المعايير مجددا مطالبة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها في وقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد كونها الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن الاتصالات الأميركية الفلسطينية ما تزال مستمرة إلا أن الإدارة الأميركية لم تفِ حتى الآن بأي من الوعود التي تعهد بها الرئيس الأميركي جو بايدن للرئيس محمود عباس خاصة ما يتعلق بالقنصلية الأميركية في القدس الشرقية والحفاظ على الوضع القائم في المدينة أو الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب كاحتجازها أموال الفلسطينيين.وطالب الإدارة الأمريكية بـ"مراجعة سياساتها تجاه الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي".وأضاف: "العالم ما يزال متمسكا بحل الدولتين وبالقانون الدولي والشرعية الدولية"، مشددا على أنه "ما دام لا يوجد حل للقضية الفلسطينية فلن تعيش المنطقة بسلام وما دامت القدس تحترق فإن المنطقة كلها ستبقى في حالة عدم الاستقرار والتوتر".
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الرئاسة الفلسطينية تدين عمليات قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين وتحذر من انفجار الأوضاع
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دانت الرئاسة الفلسطينية عمليات القتل اليومية من قبل الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والتي أسفرت اليوم عن مقتل فلسطينيين اثنين في مخيمي بلاطة في نابلس وقلنديا في القدس وثالث في النقب.
رام الله- سبوتنيك. وحمل المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد.
وقال أبو ردينة: "شعبنا الفلسطيني لن يقبل بإجراءات الاحتلال المتواصلة بحقه ولديه جميع الخيارات للتحرك على كافة الساحات للحفاظ على حقوقه ومواجهة الاحتلال".
وأضاف أن القيادة "ستواصل جهودها لإعداد الملفات المتعلقة بمتابعة تصعيد حكومة الاحتلال لجرائمها بحق شعبنا في كل المنظمات والمؤسسات الدولية
وخاصة في محكمتي "الجنائية" و"العدل" الدوليين وفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
وتابع أبو ردينة: "الأمور تتجه نحو انفجار الأوضاع إذا ما بقيت الحكومة الإسرائيلية رافضة للسلام وتلعب بالنار، والمطلوب منها الالتزام بوقف كل الإجراءات أحادية الجانب فوراً وفق الاتفاقيات الموقعة والالتزامات والتعهدات الأميركية".
وحذر من التعامل بازدواجية المعايير مجددا مطالبة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها في وقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد كونها الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن الاتصالات الأميركية الفلسطينية ما تزال مستمرة إلا أن الإدارة الأميركية لم تفِ حتى الآن بأي من الوعود التي تعهد بها الرئيس الأميركي جو بايدن للرئيس محمود عباس خاصة ما يتعلق بالقنصلية الأميركية في القدس الشرقية والحفاظ على الوضع القائم في المدينة أو الإجراءات الإسرائيلية
أحادية الجانب كاحتجازها أموال الفلسطينيين.
وطالب الإدارة الأمريكية بـ"مراجعة سياساتها تجاه الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي".
وأضاف: "العالم ما يزال متمسكا بحل الدولتين وبالقانون الدولي والشرعية الدولية"، مشددا على أنه "ما دام لا يوجد حل للقضية الفلسطينية فلن تعيش المنطقة بسلام وما دامت القدس تحترق فإن المنطقة كلها ستبقى في حالة عدم الاستقرار والتوتر".