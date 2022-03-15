https://arabic.sputniknews.com/20220315/السعودية-تجري-محادثات-مع-الصين-لتسعير-مبيعاتها-النفطية-باليوان-بدلا-من-الدولار-1059935676.html

صحيفة: السعودية تجري محادثات مع الصين لتسعير مبيعاتها النفطية باليوان بدلا من الدولار

صحيفة: السعودية تجري محادثات مع الصين لتسعير مبيعاتها النفطية باليوان بدلا من الدولار

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المملكة العربية السعودية تجري محادثات نشطة مع الصين لتسعير بعض مبيعاتها النفطية إليها باليوان، في علامة على التقارب مع بكين،... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T14:53+0000

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ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة أن المحادثات مع الصين بشأن عقود النفط المسعرة باليوان توقفت منذ 6 سنوات، لكنها تسارعت هذا العام حيث أصبح السعوديون غير راضين بشكل متزايد عن الالتزامات الأمنية الأمريكية للدفاع عن المملكة، إذ تتطلع السعودية إلى الحصول على دعم من الولايات المتحدة بشأن تدخلها في اليمن.وأظهرت البيانات أن السعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، حافظت على مرتبتها كأكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين في العام 2021، حيث زادت الإمدادات بنسبة 3.1% مقارنة بالعام 2020.وكانت "وول ستريت جورنال" نقلت عن مصادر مطلعة ومسؤولين، يوم الاثنين، أن السعودية وجهت دعوة للرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الرياض.ومنذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة، في يناير/كانون الثاني 2021، تعرضت الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة للاختبار؛ بسبب سجل الرياض في حقوق الإنسان، خاصة في ضوء الحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018.وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" هذا الشهر، إنه "لا يهتم"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يسيء فهم أمور تخصه.وذكرت تقارير عدة في الأيام الماضية، أن هناك توترا بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي، بسبب أن بايدن يرى أن الملك سلمان هو نظيره، ولذلك لا يهتم بالاتصال بالأمير محمد، لأنه أقل درجة منه وليس نظيرا له. (اقرأ عن التوتر بينهما)ولكن واشنطن غيرت سياستها في محاولة لحشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا واحتواء ارتفاع أسعار النفط، إذ حاول البيت الأبيض ترتيب محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، لكنهما تجاهلا الرد، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".وردا على سؤال حول سبب تغيير إدارة بايدن سياستها السابقة، حيث كان الرئيس الأمريكي يتصل بالملك سلمان وليس الأمير محمد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: "لقد تحدث الرئيس بايدن مع الملك السعودي قبل بضعة أسابيع فقط، ولم تكن هناك اتصالات تم رفضها"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".وأضافت: "العاهل السعودي هو نظير الرئيس بايدن، ولكن مجددا، هناك قادة مختلفون يحضرون أحداثًا عالمية مختلفة من مجموعة من الدول بما في ذلك المملكة العربية السعودية، لذا، إذا كان ولي العهد قد حضر أيًا من الأحداث العالمية التي حضرها الرئيس مؤخرًا، فأنا متأكدة من أنه كان سيتعامل معه، لكنه لم يفعل".فيما يقر مسؤولون أمريكيون آخرون بأن العلاقة ليست قريبة من أن تكون قوية كما كانت من قبل، وأنها ستتطلب اهتمامًا أكثر وعلى مستوى عالٍ من إدارة بايدن.

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