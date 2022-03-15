https://arabic.sputniknews.com/20220315/السفير-الروسي-في-فرنسا-دخول-أوكرانيا-في-الناتو-يعني-الحرب-مع-روسيا-1059920229.html

السفير الروسي في فرنسا: دخول أوكرانيا في الناتو يعني حرب الحلف مع روسيا

السفير الروسي في فرنسا: دخول أوكرانيا في الناتو يعني حرب الحلف مع روسيا

قال السفير الروسي في فرنسا، أليكسي ميشكوف، اليوم الثلاثاء، إن دخول أوكرانيا في الناتو يعني الحرب مع روسيا، متسائلا هل حلف الناتو جاهز لهذا؟ 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T10:19+0000

2022-03-15T10:19+0000

2022-03-15T11:05+0000

العالم

روسيا

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وأكد السفير خلال مؤتمر صحفي أن "روسيا ستفي بالتزاماتها كاملا بشأن إمدادات النفط والغاز لأوروبا بالرغم من العقوبات المفروضة عليها".وتابع: أنه خلال الأيام القليلة الماضية ، مرت 109 ملايين متر مكعب من الغاز (الروسي) عبر خط الأنابيب الأوكراني.وقال: "من أجل خفض أسعار الغاز بسرعة في أوروبا، من الضروري تدشين خط أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي 2".وقال السفير: "لا تهدف روسيا إلى تغيير النظام في أوكرانيا، يجب على الشعب أن يقرر مستقبله. لم يتم حتى طرح هذه المسألة في المفاوضات بين الوفدين".وأشار إلى أن الحوار بين رئيسي روسيا وفرنسا سيستمر.هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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العالم, روسيا