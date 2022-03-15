https://arabic.sputniknews.com/20220315/السيسي-يوجه-بتحديد-حافز-توريد-إضافي-للقمح-المحلي-للموسم-الزراعي-الحالي-1059928768.html
السيسي يوجه بتحديد حافز توريد إضافي للقمح المحلي للموسم الزراعي الحالي
السيسي يوجه بتحديد حافز توريد إضافي للقمح المحلي للموسم الزراعي الحالي
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T13:06+0000
2022-03-15T13:06+0000
2022-03-15T13:06+0000
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واجتمع السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، لمتابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كل السلع الغذائية الأساسية.وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي وجّه بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.ومساء أمس، قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم الإعلان عن حافز توريد سعر أردب القمح في القريب العاجل، موضحًا في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة" أن "الحوافز التي ستمنح للموردين هذا العام ستتضمن هذا الحافز وحوافز أخرى".ولفت سعد إلى أن "السعر الاسترشادي الذي طرحته الحكومة في نوفمبر الماضي لتوريد القمح، بـ 820 جنيه للأردب (150 كيلو) كان يعادل تمامًا السعر الخارجي في هذا الوقت"، مضيفا: "لم نكن نعطي الفلاح أقل من السعر العالمي، بالعكس كان السعر الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر الماضي كان يعادل تماما سعر الاستيراد".وأكد المتحدث باسم أنه "سيتم إضافة حافز إضافي لتوريد القمح في ظل التغيرات السعرية الأخيرة".وتسعى الحكومة المصرية لتحفيز الفلاحين لتوريد 4 مليون طن من محصول القمح المحلي الموسم الحالي، الذي سيتم حصاده في أبريل/نيسان المقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
السيسي يوجه بتحديد حافز توريد إضافي للقمح المحلي للموسم الزراعي الحالي
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وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت.
واجتمع السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، لمتابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كل السلع الغذائية الأساسية.
وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي وجّه بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.
ومساء أمس، قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم الإعلان عن حافز توريد سعر أردب القمح في القريب العاجل، موضحًا في مداخلة هاتفية
مع فضائية "الحياة" أن "الحوافز التي ستمنح للموردين هذا العام ستتضمن هذا الحافز وحوافز أخرى".
ولفت سعد إلى أن "السعر الاسترشادي الذي طرحته الحكومة في نوفمبر الماضي لتوريد القمح، بـ 820 جنيه للأردب (150 كيلو) كان يعادل تمامًا السعر الخارجي في هذا الوقت"، مضيفا: "لم نكن نعطي الفلاح أقل من السعر العالمي، بالعكس كان السعر الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر الماضي كان يعادل تماما سعر الاستيراد".
وأكد المتحدث باسم أنه "سيتم إضافة حافز إضافي لتوريد القمح في ظل التغيرات السعرية الأخيرة".
وتسعى الحكومة المصرية لتحفيز الفلاحين لتوريد 4 مليون طن من محصول القمح المحلي الموسم الحالي، الذي سيتم حصاده في أبريل/نيسان المقبل.