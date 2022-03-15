https://arabic.sputniknews.com/20220315/الشتات-الفلسطيني-بين-التهميش-وضرورة-التأطير-1059929531.html
الشتات الفلسطيني بين التهميش وضرورة التأطير
الشتات الفلسطيني بين التهميش وضرورة التأطير
تناقش الحلقة آخر تطورات الموقف على خط المصالحة الوطنية الفلسطينية، وما الذي تحمله المؤتمرات التي عقدت مؤخرًأ في الشتات، لجهة إيجاد إطار للفلسطينيين في الخارج. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T13:18+0000
2022-03-15T13:18+0000
2022-03-15T13:18+0000
راديو
بانوراما
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الشتات الفلسطيني بين التهميش وضرورة التأطير
الشتات الفلسطيني بين التهميش وضرورة التأطير
وكانت بيروت قد احتضنت مؤخرًأ مؤتمرًا لشخصيات فلسطينية، لكن المؤتمر لم يخرج بنتائج واضحة بعد، كما عقد المؤتمر الشعبي الفلسطينيي الخارجي مؤتمره الثاني في إسطنبول في 26-27 شباط/ فبراير 2022 بحضور أكثر من ألف شخصية من أكثر من خمسين بلداً.رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صادق أبو عامر، اعتبر أنوأكد، أبو عامر، في مقابلة معه عبر "بانوراما"، على ضرورة تفعيل دور الشتات الفلسطيني، لأنه يعاني من الإقصاء والتهميش" حسب رأيه".التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
الشتات الفلسطيني بين التهميش وضرورة التأطير
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تناقش الحلقة آخر تطورات الموقف على خط المصالحة الوطنية الفلسطينية، وما الذي تحمله المؤتمرات التي عقدت مؤخرًأ في الشتات، لجهة إيجاد إطار للفلسطينيين في الخارج.
وكانت بيروت قد احتضنت مؤخرًأ مؤتمرًا لشخصيات فلسطينية، لكن المؤتمر لم يخرج بنتائج واضحة بعد، كما عقد المؤتمر الشعبي الفلسطينيي الخارجي مؤتمره الثاني في إسطنبول في 26-27 شباط/ فبراير 2022 بحضور أكثر من ألف شخصية من أكثر من خمسين بلداً.
رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صادق أبو عامر، اعتبر أن
"الجهود لتوحيد الشتات الفلسطيني وتأطيره تهدف لـ"مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال، ولا تعتبر سعيًأ لإيجاد إطار بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية".
وأكد، أبو عامر، في مقابلة معه عبر "بانوراما
"، على ضرورة تفعيل دور الشتات الفلسطيني، لأنه يعاني من الإقصاء والتهميش" حسب رأيه".
التفاصيل في الملف الصوتي...