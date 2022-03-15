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الشرطة الأمريكية: إلقاء القبض على مشتبه به في إطلاق النار بواشنطن ونيوريورك
الشرطة الأمريكية: إلقاء القبض على مشتبه به في إطلاق النار بواشنطن ونيوريورك
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن سلطات إنفاذ القانون ألقت القبض على مشتبه به على صلة بإطلاق النيران في العاصمة واشنطن. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T11:44+0000
2022-03-15T11:44+0000
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وحسب وكالة "رويترز"، قالت إدارة شرطة واشنطن في تغريدة، إن السلطات الأمنية قبضت على المشتبه به، اليوم الثلاثاء.ويعتقد أن المشتبه به على صلة بإطلاق النار على عدد من الأشخاص بلا مأوى في نيوريوك وواشنطن.
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الشرطة الأمريكية: إلقاء القبض على مشتبه به في إطلاق النار بواشنطن ونيوريورك

11:44 GMT 15.03.2022
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Kevin Wolf
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن سلطات إنفاذ القانون ألقت القبض على مشتبه به على صلة بإطلاق النيران في العاصمة واشنطن.
وحسب وكالة "رويترز"، قالت إدارة شرطة واشنطن في تغريدة، إن السلطات الأمنية قبضت على المشتبه به، اليوم الثلاثاء.
ويعتقد أن المشتبه به على صلة بإطلاق النار على عدد من الأشخاص بلا مأوى في نيوريوك وواشنطن.
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:32 GMT
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