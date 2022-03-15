https://arabic.sputniknews.com/20220315/الشرطة-الأمريكية-إلقاء-القبض-على-مشتبه-به-في-إطلاق-النار-في-واشنطن-ونيوريورك-1059922928.html
الشرطة الأمريكية: إلقاء القبض على مشتبه به في إطلاق النار بواشنطن ونيوريورك
الشرطة الأمريكية: إلقاء القبض على مشتبه به في إطلاق النار بواشنطن ونيوريورك
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن سلطات إنفاذ القانون ألقت القبض على مشتبه به على صلة بإطلاق النيران في العاصمة واشنطن. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T11:44+0000
2022-03-15T11:44+0000
2022-03-15T11:44+0000
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وحسب وكالة "رويترز"، قالت إدارة شرطة واشنطن في تغريدة، إن السلطات الأمنية قبضت على المشتبه به، اليوم الثلاثاء.ويعتقد أن المشتبه به على صلة بإطلاق النار على عدد من الأشخاص بلا مأوى في نيوريوك وواشنطن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الشرطة الأمريكية: إلقاء القبض على مشتبه به في إطلاق النار بواشنطن ونيوريورك
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن سلطات إنفاذ القانون ألقت القبض على مشتبه به على صلة بإطلاق النيران في العاصمة واشنطن.
وحسب وكالة "رويترز"، قالت إدارة شرطة واشنطن
في تغريدة، إن السلطات الأمنية قبضت على المشتبه به، اليوم الثلاثاء.
ويعتقد أن المشتبه به على صلة بإطلاق النار على عدد من الأشخاص بلا مأوى في نيوريوك وواشنطن.