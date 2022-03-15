https://arabic.sputniknews.com/20220315/الكرملين-حول-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-العمل-صعب-لكن-استمرار-المحادثات-أمر-إيجابي-1059923175.html
الكرملين حول المفاوضات الروسية الأوكرانية: العمل صعب لكن استمرار المحادثات أمر إيجابي
الكرملين حول المفاوضات الروسية الأوكرانية: العمل صعب لكن استمرار المحادثات أمر إيجابي
أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه من الصعب حالياً مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T11:20+0000
2022-03-15T11:20+0000
2022-03-15T11:20+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف: "العمل بين الوفدين (الروسي والأوكراني) مستمر، كما تعلمون عبر الفيديو. العمل معقد وصعب لكن حقيقة أن هذا العمل مستمر هو أمر إيجابي".وأضاف: "لقد تغير الوضع.. المحادثات بحد ذاتها أمر مطلوب.. لكن ظهرت فروق جديدة وأولويات جديدة. وكل هذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار في المستقبل".وعقدت، أمس الاثنين، الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، عبر تقنية الاتصال المرئي، تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة في أوكرانيا، وإلزامها بالحياد.وبعد انتهاء المفاوضات، قال ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، إنه تم اتخاذ استراحة فنية، من أجل عمل إضافي في مجموعات العمل الفرعية، وتوضيح بعض المفاهيم؛ لافتا إلى أن المفاوضات ستستأنف، يوم الثلاثاء.
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روسيا, العالم
الكرملين حول المفاوضات الروسية الأوكرانية: العمل صعب لكن استمرار المحادثات أمر إيجابي
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه من الصعب حالياً مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية، في صيغتها السابقة؛ نظرا لأن الوضع تغير بشكل جذري.
وقال بيسكوف: "العمل بين الوفدين (الروسي والأوكراني) مستمر، كما تعلمون عبر الفيديو. العمل معقد وصعب لكن حقيقة أن هذا العمل مستمر هو أمر إيجابي".
وأضاف: "لقد تغير الوضع.. المحادثات بحد ذاتها أمر مطلوب.. لكن ظهرت فروق جديدة وأولويات جديدة. وكل هذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار في المستقبل".
وعقدت، أمس الاثنين، الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، عبر تقنية الاتصال المرئي، تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة في أوكرانيا، وإلزامها بالحياد.
وبعد انتهاء المفاوضات، قال ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، إنه تم اتخاذ استراحة فنية، من أجل عمل إضافي في مجموعات العمل الفرعية، وتوضيح بعض المفاهيم؛ لافتا إلى أن المفاوضات ستستأنف، يوم الثلاثاء.