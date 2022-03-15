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المؤشر السعودي يواصل هبوطه لليوم الخامس على التوالي
المؤشر السعودي يواصل هبوطه لليوم الخامس على التوالي
واصل مؤشر البورصة السعودية، اليوم الثلاثاء، هبوطه لليوم الخامس على التوالي، متأثرًا بانخفاض أسعار النفط ومخاوف تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T13:20+0000
2022-03-15T13:20+0000
اقتصاد
السعودية
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وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 0.68 في المئة إلى 12407.6 نقطة. وواصلت أسعار النفط خسائرها اليوم لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين بعد المخاوف من تعطل آخر للإمدادات النفطية، في حين أثارت الإصابات بفيروس كورونا في الصين مخاوف إزاء تباطؤ الطلب على الخام.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.95 دولار، أو 5.6 في المئة، إلى 100.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0747 بتوقيت غرينتش بعد أن هوت بما يزيد على ستة دولارات إلى 100.05 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبطت أسهم "أرامكو" 1.4 في المئة وسابك 2.2 في المئة وبنك الرياض 2.9 في المئة وتصنيع 2.5 في المئة.وبلغت قيمة التداولات نحو سبعة مليارات ريال وكمية الأسهم 156.5 مليون سهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/انخفاض-حاد-لأسعار-النفط-والخام-الأمريكي-يتراجع-دون-100-دولار-1059898980.html
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اقتصاد, السعودية

المؤشر السعودي يواصل هبوطه لليوم الخامس على التوالي

13:20 GMT 15.03.2022
© REUTERS / STRINGERشاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019
شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / STRINGER
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واصل مؤشر البورصة السعودية، اليوم الثلاثاء، هبوطه لليوم الخامس على التوالي، متأثرًا بانخفاض أسعار النفط ومخاوف تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا.
وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 0.68 في المئة إلى 12407.6 نقطة. وواصلت أسعار النفط خسائرها اليوم لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين بعد المخاوف من تعطل آخر للإمدادات النفطية، في حين أثارت الإصابات بفيروس كورونا في الصين مخاوف إزاء تباطؤ الطلب على الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.95 دولار، أو 5.6 في المئة، إلى 100.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0747 بتوقيت غرينتش بعد أن هوت بما يزيد على ستة دولارات إلى 100.05 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبطت أسهم "أرامكو" 1.4 في المئة وسابك 2.2 في المئة وبنك الرياض 2.9 في المئة وتصنيع 2.5 في المئة.

وبلغت قيمة التداولات نحو سبعة مليارات ريال وكمية الأسهم 156.5 مليون سهم.
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