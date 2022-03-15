https://arabic.sputniknews.com/20220315/المدمر-قد-ينطلق-قريبا-طائرة-تجسس-أخرى-تحلق-قرب-كوريا-الشمالية-1059932832.html
المدمر قد ينطلق قريبا... طائرة تجسس أخرى تحلق قرب كوريا الشمالية
المدمر قد ينطلق قريبا... طائرة تجسس أخرى تحلق قرب كوريا الشمالية
أرسلت الولايات المتحدة طائرة تجسس أخرى بالقرب من كوريا الشمالية، في ظل احتمال إجراء بيونغ يانغ اختبارا صاروخيا بعيد المدى. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T14:11+0000
2022-03-15T14:11+0000
2022-03-15T14:11+0000
العالم
كوريا الشمالية
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حلقت طائرة التجسس "كوبرا بول RC-135S" المتمركزة في اليابان حول شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما أظهره "فلايت رادار 24" بعد يوم من إرسال الولايات المتحدة طائرة الاستطلاع "ريفيت جوينت RC-135V" لكوريا الجنوبية، على ما يبدو من أجل مراقبة الأنشطة العسكرية الشمالية.تأتي هذه الخطوة في ظل تقارير تفيد بأن الشمال يستعد لإجراء اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات بعد إجراء سلسلة من الاختبارات للأنظمة ذات الصلة.وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية للصحفيين طلب عدم الكشف عن هويته "نحن نتابع عن كثب ونراقب (أنشطة كوريا الشمالية)" وأكد أن كوريا الجنوبية تحافظ على موقف دفاعي "حازم".وقد وردت أنباء عن أن سيئول وواشنطن تراقبان عن كثب مطار سونان وغيره من المواقع التي أجرت فيها بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية.وقد اتهمت سيئول وواشنطن يوم الجمعة الماضي بيونغ يانغ بإجراء اختبار جديد لنظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في 27 فبراير و 5 مارس قبل إطلاق كامل المدى، في رفض لمزاعم كوريا الشمالية بأن الاختبارين كانا جزءًا من جهود تطوير "قمر صناعي للاستطلاع".
https://arabic.sputniknews.com/20220315/القوات-الأمريكية-في-سيئول-تكثف-تدريباتها-بسبب-تهديدات-بيونغ-يانغ-الصاروخية-1059928638.html
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العالم, كوريا الشمالية
المدمر قد ينطلق قريبا... طائرة تجسس أخرى تحلق قرب كوريا الشمالية
تابعنا عبر
أرسلت الولايات المتحدة طائرة تجسس أخرى بالقرب من كوريا الشمالية، في ظل احتمال إجراء بيونغ يانغ اختبارا صاروخيا بعيد المدى.
حلقت طائرة التجسس "كوبرا بول RC-135S" المتمركزة في اليابان حول شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما أظهره "فلايت رادار 24"
بعد يوم من إرسال الولايات المتحدة طائرة الاستطلاع "ريفيت جوينت RC-135V" لكوريا الجنوبية، على ما يبدو من أجل مراقبة الأنشطة العسكرية الشمالية.
تأتي هذه الخطوة في ظل تقارير تفيد بأن الشمال يستعد لإجراء اختبار لصاروخ باليستي
عابر للقارات بعد إجراء سلسلة من الاختبارات للأنظمة ذات الصلة.
وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية للصحفيين طلب عدم الكشف عن هويته "نحن نتابع عن كثب ونراقب (أنشطة كوريا الشمالية)" وأكد أن كوريا الجنوبية تحافظ على موقف دفاعي "حازم".
وقد وردت أنباء عن أن سيئول وواشنطن تراقبان عن كثب مطار سونان وغيره من المواقع التي أجرت فيها بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية.
وقد اتهمت سيئول وواشنطن يوم الجمعة الماضي بيونغ يانغ بإجراء اختبار جديد لنظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في 27 فبراير و 5 مارس قبل إطلاق كامل المدى، في رفض لمزاعم كوريا الشمالية بأن الاختبارين كانا جزءًا من جهود تطوير "قمر صناعي للاستطلاع".