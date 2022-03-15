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https://arabic.sputniknews.com/20220315/المركزي-العماني-قيمة-الأصول-الأجنبية-للبنوك-بلغت-737-مليار-ريال-في-يناير-1059927650.html
"المركزي العماني": قيمة الأصول الأجنبية للبنوك بلغت 7.37 مليار ريال في يناير
"المركزي العماني": قيمة الأصول الأجنبية للبنوك بلغت 7.37 مليار ريال في يناير
أكد البنك المركزي العماني أن قيمة الأصول الأجنبية للبنوك في عمان بلغت 7.37 مليار ريال خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T12:38+0000
2022-03-15T12:38+0000
أخبار عمان
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وحسب تقرير نشره البنك المركزي العماني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال إن قيمة الأصول الأجنبية للبنوك داخل عمان وصل إلى 7.37 مليار دولار (الريال العماني يساوي 2.60 دولار أمريكي).وأكد التقرير ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في سلطنة عمان 2.8% على أساس سنوي في يناير.لمطالعة تقرير البنك المركزي العماني كاملا يمكن الضغط هنا
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أخبار عمان

"المركزي العماني": قيمة الأصول الأجنبية للبنوك بلغت 7.37 مليار ريال في يناير

12:38 GMT 15.03.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKEالقصر السلطاني بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد في مسقط
القصر السلطاني بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد في مسقط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
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أكد البنك المركزي العماني أن قيمة الأصول الأجنبية للبنوك في عمان بلغت 7.37 مليار ريال خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وحسب تقرير نشره البنك المركزي العماني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال إن قيمة الأصول الأجنبية للبنوك داخل عمان وصل إلى 7.37 مليار دولار (الريال العماني يساوي 2.60 دولار أمريكي).
وأكد التقرير ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في سلطنة عمان 2.8% على أساس سنوي في يناير.
كما لفت إلى زيادة إقراض البنوك التقليدية في سلطنة عمان 2.7% على أساس سنوي في يناير.
لمطالعة تقرير البنك المركزي العماني كاملا يمكن الضغط هنا
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