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https://arabic.sputniknews.com/20220315/الناتو-دربنا-عشرات-الآلاف-من-القوات-الأوكرانية-الموجودة-في-الخطوط-الأمامية-الآن-1059945800.html
الناتو: دربنا عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية الموجودة في الخطوط الأمامية الآن
الناتو: دربنا عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية الموجودة في الخطوط الأمامية الآن
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن حلفاء الناتو دربوا "عشرات الآلاف" من القوات الأوكرانية التي تقاتل الآن الجيش الروسي في... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T17:51+0000
2022-03-15T17:51+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الناتو
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موسكو- سبوتنيك. وذكر ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي قبل الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي أن "حلفاء الناتو دربوا على مدى سنوات عديدة عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية، كثير منهم يقاتلون الآن في الخطوط الأمامية".وأضاف الأمين العام أن الحلفاء قدموا لأوكرانيا "كميات كبيرة من المعدات الحيوية، بما في ذلك الأسلحة المضادة للدبابات والدفاع الجوي وذخيرة الطائرات دون طيار والوقود".بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو

الناتو: دربنا عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية الموجودة في الخطوط الأمامية الآن

17:51 GMT 15.03.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OFقوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022
قوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OF
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن حلفاء الناتو دربوا "عشرات الآلاف" من القوات الأوكرانية التي تقاتل الآن الجيش الروسي في أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وذكر ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي قبل الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي أن "حلفاء الناتو دربوا على مدى سنوات عديدة عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية، كثير منهم يقاتلون الآن في الخطوط الأمامية".
وأضاف الأمين العام أن الحلفاء قدموا لأوكرانيا "كميات كبيرة من المعدات الحيوية، بما في ذلك الأسلحة المضادة للدبابات والدفاع الجوي وذخيرة الطائرات دون طيار والوقود".
بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:33 GMT
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