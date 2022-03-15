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النواب العراقي يوافق على 40 مترشحا لمنصب رئيس الجمهورية
النواب العراقي يوافق على 40 مترشحا لمنصب رئيس الجمهورية
أعلن مجلس النواب العراقي أسماء من تم الموافقة عليهم للترشح إلى منصب رئيس الجمهورية بعد استبعاد بعض الأسماء. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T16:22+0000
2022-03-15T16:22+0000
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أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ذكر فيه أن عدد المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بلغ 45 مترشحا تم استبعاد 5 منهم لأسباب مختلفة منها شمول أحدهم بإجراءات المساءلة والعدالة، بينما تم استبعاد الباقية لأسباب تتعلق بالشهادات الجامعية.ولفت البيان إلى أن الـ 40 مترشحا الباقين استوفوا شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون.يذكر أن "الكتلة الصدرية" حصلت على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا وتصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، تلاها تحالف "تقدم" بـ 37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ 31.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/العراق-الأحزاب-الكردية-تشعل-المنافسة-على-منصب-الرئيس-1059662260.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

النواب العراقي يوافق على 40 مترشحا لمنصب رئيس الجمهورية

16:22 GMT 15.03.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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أعلن مجلس النواب العراقي أسماء من تم الموافقة عليهم للترشح إلى منصب رئيس الجمهورية بعد استبعاد بعض الأسماء.
جاء ذلك في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ذكر فيه أن عدد المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بلغ 45 مترشحا تم استبعاد 5 منهم لأسباب مختلفة منها شمول أحدهم بإجراءات المساءلة والعدالة، بينما تم استبعاد الباقية لأسباب تتعلق بالشهادات الجامعية.
رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
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ولفت البيان إلى أن الـ 40 مترشحا الباقين استوفوا شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون.
وفتح مجلس النواب العراقي باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الـ 6 من مارس/ أذار الجاري لمدة 3 أيام.
يذكر أن "الكتلة الصدرية" حصلت على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا وتصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، تلاها تحالف "تقدم" بـ 37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ 31.
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