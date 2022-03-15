https://arabic.sputniknews.com/20220315/النواب-العراقي-يوافق-على-40-مترشحا-لمنصب-رئيس-الجمهورية-1059940901.html
النواب العراقي يوافق على 40 مترشحا لمنصب رئيس الجمهورية
النواب العراقي يوافق على 40 مترشحا لمنصب رئيس الجمهورية
أعلن مجلس النواب العراقي أسماء من تم الموافقة عليهم للترشح إلى منصب رئيس الجمهورية بعد استبعاد بعض الأسماء. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T16:22+0000
2022-03-15T16:22+0000
2022-03-15T16:22+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104463/06/1044630663_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_df9d43ecbae1733b3bfdb1f42d0d0892.jpg
جاء ذلك في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ذكر فيه أن عدد المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بلغ 45 مترشحا تم استبعاد 5 منهم لأسباب مختلفة منها شمول أحدهم بإجراءات المساءلة والعدالة، بينما تم استبعاد الباقية لأسباب تتعلق بالشهادات الجامعية.ولفت البيان إلى أن الـ 40 مترشحا الباقين استوفوا شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون.يذكر أن "الكتلة الصدرية" حصلت على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا وتصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، تلاها تحالف "تقدم" بـ 37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ 31.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/العراق-الأحزاب-الكردية-تشعل-المنافسة-على-منصب-الرئيس-1059662260.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104463/06/1044630663_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ef1a6d726d0953074a16ed9a9ad67af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
النواب العراقي يوافق على 40 مترشحا لمنصب رئيس الجمهورية
تابعنا عبر
أعلن مجلس النواب العراقي أسماء من تم الموافقة عليهم للترشح إلى منصب رئيس الجمهورية بعد استبعاد بعض الأسماء.
جاء ذلك في بيان حصلت عليه "سبوتنيك
"، اليوم الثلاثاء، ذكر فيه أن عدد المترشحين لمنصب
رئيس الجمهورية بلغ 45 مترشحا تم استبعاد 5 منهم لأسباب مختلفة منها شمول أحدهم بإجراءات المساءلة والعدالة، بينما تم استبعاد الباقية لأسباب تتعلق بالشهادات الجامعية.
ولفت البيان إلى أن الـ 40 مترشحا الباقين استوفوا شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية
المنصوص عليها بموجب القانون.
وفتح مجلس النواب العراقي باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الـ 6 من مارس/ أذار الجاري لمدة 3 أيام.
يذكر أن "الكتلة الصدرية" حصلت على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا وتصدرت نتائج الانتخابات
التشريعية، تلاها تحالف "تقدم" بـ 37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ 31.