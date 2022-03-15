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النيابة المصرية تكشف تفاصيل سرقة فيلا الفنانة سميرة صدقي
النيابة المصرية تكشف تفاصيل سرقة فيلا الفنانة سميرة صدقي
كشفت الشرطة المصرية تفاصيل واقعة سرقة فيلا الفنانة سميرة صدقي بعدما تمكنت من القبض على المتهمين وبينهم مدير أعمالها. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T17:52+0000
2022-03-15T17:52+0000
2022-03-15T17:52+0000
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ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، في خبر عن الواقعة، مشيرة إلى أن الشرطة توصلت إلى المتهمين في الواقعة وبينهم مدير أعمال الفنانة المصرية وأحد أقاربه.وتحقق النيابة العامة في القضية بعدما قامت الشرطة بتحرير محضر بحادث سرقة فيلا الفنانة المصرية الواقعة في منطقة الهرم في محافظة الجيزة.وكشف محضر الشرطة أن المتهمين قاموا بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، بعدما دخلوا إلى المكان بمفتاح كان بحوزتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/نقابة-الممثلين-المصريين-تصدر-قرارا-بشأن-ظهور-الفنانين-في-البرامج-التلفزيونية-1059581919.html
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منوعات, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر
النيابة المصرية تكشف تفاصيل سرقة فيلا الفنانة سميرة صدقي
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كشفت الشرطة المصرية تفاصيل واقعة سرقة فيلا الفنانة سميرة صدقي بعدما تمكنت من القبض على المتهمين وبينهم مدير أعمالها.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، في خبر عن الواقعة
، مشيرة إلى أن الشرطة توصلت إلى المتهمين في الواقعة
وبينهم مدير أعمال الفنانة المصرية وأحد أقاربه.
وتحقق النيابة العامة في القضية بعدما قامت الشرطة بتحرير محضر بحادث سرقة فيلا الفنانة المصرية
الواقعة في منطقة الهرم في محافظة الجيزة.
وكشف محضر الشرطة أن المتهمين قاموا بسرقة مبلغ مالي
ومشغولات ذهبية، بعدما دخلوا إلى المكان بمفتاح كان بحوزتهم.