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النيابة المصرية تكشف تفاصيل سرقة فيلا الفنانة سميرة صدقي
النيابة المصرية تكشف تفاصيل سرقة فيلا الفنانة سميرة صدقي
كشفت الشرطة المصرية تفاصيل واقعة سرقة فيلا الفنانة سميرة صدقي بعدما تمكنت من القبض على المتهمين وبينهم مدير أعمالها. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T17:52+0000
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ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، في خبر عن الواقعة، مشيرة إلى أن الشرطة توصلت إلى المتهمين في الواقعة وبينهم مدير أعمال الفنانة المصرية وأحد أقاربه.وتحقق النيابة العامة في القضية بعدما قامت الشرطة بتحرير محضر بحادث سرقة فيلا الفنانة المصرية الواقعة في منطقة الهرم في محافظة الجيزة.وكشف محضر الشرطة أن المتهمين قاموا بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، بعدما دخلوا إلى المكان بمفتاح كان بحوزتهم.
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منوعات, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر

النيابة المصرية تكشف تفاصيل سرقة فيلا الفنانة سميرة صدقي

17:52 GMT 15.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIعناصر من الشرطة المصرية
عناصر من الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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كشفت الشرطة المصرية تفاصيل واقعة سرقة فيلا الفنانة سميرة صدقي بعدما تمكنت من القبض على المتهمين وبينهم مدير أعمالها.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، في خبر عن الواقعة، مشيرة إلى أن الشرطة توصلت إلى المتهمين في الواقعة وبينهم مدير أعمال الفنانة المصرية وأحد أقاربه.
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وتحقق النيابة العامة في القضية بعدما قامت الشرطة بتحرير محضر بحادث سرقة فيلا الفنانة المصرية الواقعة في منطقة الهرم في محافظة الجيزة.
وكشف محضر الشرطة أن المتهمين قاموا بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، بعدما دخلوا إلى المكان بمفتاح كان بحوزتهم.
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