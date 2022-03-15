https://arabic.sputniknews.com/20220315/الهند-محكمة-تؤيد-حظر-الحجاب-في-المدارس-1059913071.html
الهند... محكمة تؤيد حظر الحجاب في المدارس
الهند... محكمة تؤيد حظر الحجاب في المدارس
أيدت محكمة هندية، اليوم الثلاثاء، حظر الحجاب في الفصول الدراسية بولاية كارناتاكا. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T06:57+0000
2022-03-15T06:57+0000
2022-03-15T06:57+0000
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054258097_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56474a8da5e98903ecb6a250e64f3277.jpg
وحسب وكالة "رويترز"، يمثل الحكم "سابقة ينسحب تأثيرها على سائر البلاد". وقال ريتو راج أسواستي، كبير القضاة بالمحكمة العليا في كارناتاكا، في قراره: "نحن مع الرأي المدروس القائل بأن ارتداء النساء المسلمات للحجاب لا يمثل فرضا من فروضهن الدينية". ويقول معارضو الحظر إنه يهمش المسلمين الذين يمثلون 13 في المئة من سكان الهند. وقبل صدور الحكم، أغلقت المدارس والجامعات في الولاية، حتى لا تحدث اضطرابات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054258097_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7e48ca15fc72a8979c01b655526a816f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم
الهند... محكمة تؤيد حظر الحجاب في المدارس
تابعنا عبر
أيدت محكمة هندية، اليوم الثلاثاء، حظر الحجاب في الفصول الدراسية بولاية كارناتاكا.
وحسب وكالة "رويترز"، يمثل الحكم "سابقة ينسحب تأثيرها على سائر البلاد".
وقال ريتو راج أسواستي، كبير القضاة بالمحكمة العليا في كارناتاكا، في قراره: "نحن مع الرأي المدروس القائل بأن ارتداء النساء المسلمات للحجاب لا يمثل فرضا من فروضهن الدينية". ويقول معارضو الحظر إنه يهمش المسلمين الذين يمثلون 13 في المئة من سكان الهند.
وقبل صدور الحكم، أغلقت المدارس والجامعات في الولاية، حتى لا تحدث اضطرابات.