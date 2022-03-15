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الهند... محكمة تؤيد حظر الحجاب في المدارس
الهند... محكمة تؤيد حظر الحجاب في المدارس
أيدت محكمة هندية، اليوم الثلاثاء، حظر الحجاب في الفصول الدراسية بولاية كارناتاكا. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T06:57+0000
2022-03-15T06:57+0000
أخبار الهند اليوم
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وحسب وكالة "رويترز"، يمثل الحكم "سابقة ينسحب تأثيرها على سائر البلاد". وقال ريتو راج أسواستي، كبير القضاة بالمحكمة العليا في كارناتاكا، في قراره: "نحن مع الرأي المدروس القائل بأن ارتداء النساء المسلمات للحجاب لا يمثل فرضا من فروضهن الدينية". ويقول معارضو الحظر إنه يهمش المسلمين الذين يمثلون 13 في المئة من سكان الهند. وقبل صدور الحكم، أغلقت المدارس والجامعات في الولاية، حتى لا تحدث اضطرابات.
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أخبار الهند اليوم

الهند... محكمة تؤيد حظر الحجاب في المدارس

06:57 GMT 15.03.2022
© AP Photo / Rafiq Maqboolرجل يرتدي زي بابا نويل يعطي مطهرًا للطلاب أثناء استعدادهم لحضور الفصول الدراسية في مدرسة في مومباي، الهند، 15 ديسمبر 2021.
رجل يرتدي زي بابا نويل يعطي مطهرًا للطلاب أثناء استعدادهم لحضور الفصول الدراسية في مدرسة في مومباي، الهند، 15 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Rafiq Maqbool
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أيدت محكمة هندية، اليوم الثلاثاء، حظر الحجاب في الفصول الدراسية بولاية كارناتاكا.
وحسب وكالة "رويترز"، يمثل الحكم "سابقة ينسحب تأثيرها على سائر البلاد".
وقال ريتو راج أسواستي، كبير القضاة بالمحكمة العليا في كارناتاكا، في قراره: "نحن مع الرأي المدروس القائل بأن ارتداء النساء المسلمات للحجاب لا يمثل فرضا من فروضهن الدينية". ويقول معارضو الحظر إنه يهمش المسلمين الذين يمثلون 13 في المئة من سكان الهند.
وقبل صدور الحكم، أغلقت المدارس والجامعات في الولاية، حتى لا تحدث اضطرابات.
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