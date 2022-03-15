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https://arabic.sputniknews.com/20220315/اليابان-تطالب-بتعديل-مجلس-الأمن-ومنحها-عضوية-دائمة-بعد-العملية-العسكرية-الروسية-1059919768.html
اليابان تطالب بتعديل مجلس الأمن ومنحها عضوية دائمة بعد العملية العسكرية الروسية
اليابان تطالب بتعديل مجلس الأمن ومنحها عضوية دائمة بعد العملية العسكرية الروسية
قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يظهر الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تشغل روسيا فيه... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T10:24+0000
2022-03-15T10:24+0000
العالم
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وقال الوزير في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن اليابان ستبذل قصارى جهدها لإصلاح مجلس الأمن، مناشدا منح بلده عضوية دائمة بالمجلس.وسبق أن قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يهدف إلى توسيع تمثيل دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.وطالما طالب عدد من الدول بإجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي، الذي لا تزال تشكيلته وطريقة عمله كما كانتا عليه إبان الحرب العالمية الثانية.وسبق أن شددت مجموعة الدول الأربع ألمانيا واليابان والهند والبرازيل، التي تتمتع بثقل اقتصادي مهم في العالم على ضرورة إصلاح مجلس الأمن "بأسرع وقت" حتى تصبح هذه الدول أعضاء دائمة فيه.كما دعت دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة إلى إعطاء مقاعد دائمة إلى دول عربية وأفريقية.
https://arabic.sputniknews.com/20170923/الدول-إصلاح-مجلس-الأمن-1026339485.html
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العالم

اليابان تطالب بتعديل مجلس الأمن ومنحها عضوية دائمة بعد العملية العسكرية الروسية

10:24 GMT 15.03.2022
© REUTERS / Carlo Allegriاجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022.
اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يظهر الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تشغل روسيا فيه مقعدا دائما.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن اليابان ستبذل قصارى جهدها لإصلاح مجلس الأمن، مناشدا منح بلده عضوية دائمة بالمجلس.
وسبق أن قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يهدف إلى توسيع تمثيل دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2017
ما هي الدول التي تطالب بإصلاح عاجل لمجلس الأمن
23 سبتمبر 2017, 06:59 GMT
وطالما طالب عدد من الدول بإجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي، الذي لا تزال تشكيلته وطريقة عمله كما كانتا عليه إبان الحرب العالمية الثانية.
وسبق أن شددت مجموعة الدول الأربع ألمانيا واليابان والهند والبرازيل، التي تتمتع بثقل اقتصادي مهم في العالم على ضرورة إصلاح مجلس الأمن "بأسرع وقت" حتى تصبح هذه الدول أعضاء دائمة فيه.
كما دعت دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة إلى إعطاء مقاعد دائمة إلى دول عربية وأفريقية.
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