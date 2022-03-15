اليمن... مقتل 3 جنود وإصابة 7 إثر هجوم انتحاري استهدف قائدا أمنيا شرقي أبين
© AFP 2022 / Mohammed Huwaisآثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022
© AFP 2022 / Mohammed Huwais
قُتل وأصيب 10 جنود يمنيين، اليوم الثلاثاء، في هجوم انتحاري من تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، استهدف قائدا بارزا في القوات الأمنية بمحافظة أبين جنوبي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" بأن انتحاريا يقود سيارة مفخخة نوع "كورولا" هاجم موكب قائد قوات الحزام الأمني في دلتا أبين، العميد عبد اللطيف السيد، أثناء مروره على الطريق العام شرق مديرية زُنجبار "مركز محافظة أبين" ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 7 من عناصر حراسته، فيما نجا المسؤول الأمني بأعجوبة وتعرض إلى إصابة طفيفة.
وأضاف أنه جرى نقل بعض المصابين بجراح خطرة جراء الهجوم إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطاً لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادةً ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم الإرهابي.
وأضاف أنه جرى نقل بعض المصابين بجراح خطرة جراء الهجوم إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطاً لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادةً ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم الإرهابي.