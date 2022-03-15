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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/بايدن-يوقع-على-مساعدات-عسكرية-وإنسانية-لأوكرانيا-بقيمة-136-مليار-دولار-1059947763.html
بايدن يوقع على مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار
بايدن يوقع على مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار
وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على قانون يمول الحكومة الفيدرالية الأمريكية ويقدم مجموعة من المساعدات لأوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T19:11+0000
2022-03-15T19:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. ووقّع بايدن قانون الاعتمادات الموحدة لعام 2022، الذي يمول الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول/سبتمبر 2022، ويوفر 13.6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والاقتصادية والدفاعية لأوكرانيا.ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 14 مليار دولار.وتضمن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ أن يكون هذا التمويل حتى 30 من سبتمبر/ أيلول المقبل، مع تخصيص مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا.مشروع القانون الذي تم إقراره جاء في 2700 صفحة، كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق عليه قبلها بيوم واحد، ودعمه الحزبان (الديمقراطي والجمهوري).وتشمل المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا، أموالًا وتعزيزات عسكرية، بما في ذلك استثمارات تهدف إلى المساعدة في الحماية من الهجمات الإلكترونية ودعم الحلفاء الإقليميين ضد أي عدوان آخر.كما تتميز بدعم جديد للبرامج الفيدرالية التي تسمح للحكومة الأمريكية بالاستجابة لانعدام الأمن الغذائي، والمساعدة في إعادة توطين اللاجئين وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأخرى.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الشيوخ-الأمريكي-يوافق-على-منح-أوكرانيا-مساعدات-قدرها-136-مليار-دولار-1059752690.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يوقع على مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار

19:11 GMT 15.03.2022
© REUTERS / WHITE HOUSEالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / WHITE HOUSE
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وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على قانون يمول الحكومة الفيدرالية الأمريكية ويقدم مجموعة من المساعدات لأوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية الجارية في البلاد.
واشنطن - سبوتنيك. ووقّع بايدن قانون الاعتمادات الموحدة لعام 2022، الذي يمول الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول/سبتمبر 2022، ويوفر 13.6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والاقتصادية والدفاعية لأوكرانيا.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 14 مليار دولار.
وتضمن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ أن يكون هذا التمويل حتى 30 من سبتمبر/ أيلول المقبل، مع تخصيص مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا.
مشروع القانون الذي تم إقراره جاء في 2700 صفحة، كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق عليه قبلها بيوم واحد، ودعمه الحزبان (الديمقراطي والجمهوري).
وتشمل المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا، أموالًا وتعزيزات عسكرية، بما في ذلك استثمارات تهدف إلى المساعدة في الحماية من الهجمات الإلكترونية ودعم الحلفاء الإقليميين ضد أي عدوان آخر.
كما تتميز بدعم جديد للبرامج الفيدرالية التي تسمح للحكومة الأمريكية بالاستجابة لانعدام الأمن الغذائي، والمساعدة في إعادة توطين اللاجئين وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأخرى.
محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، عزل ترامب، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
الشيوخ الأمريكي يوافق على منح أوكرانيا مساعدات قدرها 13.6 مليار دولار
11 مارس, 09:00 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:33 GMT
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