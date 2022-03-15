https://arabic.sputniknews.com/20220315/برشلونة-يعلن-تغيير-اسم-ملعبه-كامب-نو-1059952631.html
برشلونة يعلن تغيير اسم ملعبه "كامب نو"
برشلونة يعلن تغيير اسم ملعبه "كامب نو"
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، تغيير اسم ملعبه من "كامب نو" إلى "سبوتيفاي كامب نو". 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T22:03+0000
2022-03-15T22:03+0000
2022-03-15T22:03+0000
نادي برشلونة
كامب نو
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ويأتي هذا التغيير على اسم أحد أشهر الملاعب حول العالم ويتسع إلى 100 ألف متفرج، بعد توقيع برشلونة عقد رعاية مع شركة سبوتيفاي السويدية، لمدة 4 سنوات.وبموجب ذلك العقد سترعى الشركة النادي لمدة 4 سنوات، وسيظهر شعار سبوتيفاي على صدر قميص الفريق الأول للرجال والسيدات بداية من الموسم المقبل، وفقا لشبكة "إسبن".كان رئيس برشلونة خوان لابورتا قال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن النادي منفتح على بيع حقوق تسمية المكان التاريخي للمساعدة في تمويل إعادة تطويره.
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نادي برشلونة, كامب نو
برشلونة يعلن تغيير اسم ملعبه "كامب نو"
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، تغيير اسم ملعبه من "كامب نو" إلى "سبوتيفاي كامب نو".
ويأتي هذا التغيير على اسم أحد أشهر الملاعب حول العالم
ويتسع إلى 100 ألف متفرج، بعد توقيع برشلونة عقد رعاية مع شركة سبوتيفاي السويدية، لمدة 4 سنوات.
وبموجب ذلك العقد سترعى الشركة النادي لمدة 4 سنوات، وسيظهر شعار سبوتيفاي على صدر قميص الفريق الأول للرجال والسيدات بداية من الموسم المقبل، وفقا لشبكة "إسبن"
.
كان رئيس برشلونة خوان لابورتا قال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن النادي منفتح على بيع حقوق تسمية المكان التاريخي للمساعدة في تمويل إعادة تطويره.