https://arabic.sputniknews.com/20220315/برلماني-ليبي-البعثة-الأممية-تنحاز-لحكومة-الدبيبة-ونطالب-الأمين-العام-بالتحقيق--1059939117.html
برلماني ليبي: البعثة الأممية تنحاز لحكومة الدبيبة ونطالب الأمين العام بالتحقيق
برلماني ليبي: البعثة الأممية تنحاز لحكومة الدبيبة ونطالب الأمين العام بالتحقيق
قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، إن التشويش الحاصل في الوقت الراهن حول المشهد في ليبيا تقف خلفه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T15:48+0000
2022-03-15T15:48+0000
2022-03-15T15:48+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن المستشارة الأممية لا ترغب في الحل والاتفاق الذي جرى بين الليبيين وانبثقت عنه الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، حسب قوله.وتابع الميهوب: "إن ستيفاني ترغب في أن يكون أي سيناريو للحل بيدها، خاصة في ظل شبهات قد تطال البعثة في ليبيا حول علاقتها بحكومة عبد الحميد الدبيبة" دون أن يحدد طبيعة الشبهات.وحذر الميهوب من الخوض في الحديث عن قوانين أو أي أمور هي من اختصاص مجلس النواب.وشدد على أن المبعوثة الأممية "تسعى لعرقلة الحل الليبي- الليبي، وذلك من أجل الإبقاء على مسار الأزمة الليبية تحت سيطرة البعثة"، وأنه رغم هذه المحاولات ستدخل الحكومة الجديدة إلى طرابلس.وطالب الميهوب بضرورة التحقيق من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن انحياز البعثة الأممية للطرف الذي يملك "المال"، حسب نص تعبيره.من جانبه، قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن التقارير التي تشير إلى وجود رغبة أمريكية لمد أجل حكومة عبد الحميد الدبيبة غير صحيحة.وأكد أن "الولايات المتحدة تؤيد تلك المحادثات، لكنها ليست مبادرة أمريكية"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام للمنظمة ستيفاني وليامز عبَّرتا عن عزمها لعب دور مسهِّل ومهم في تلك المرحلة".ولفت أن "الأطراف الليبية تفادت أعمال العنف، ولكن ثمة بعض المخاوف من حوادث قد تدفع للتوتر وسوء الحسابات مجددا، باعتبار أن الوضع حتى اللحظة لا يزال متوترا".وتحدث السفير الأمريكي عن الإلحاح بشأن الذهاب لانتخابات في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن "الشركاء الدوليين يدفعون باتجاه إجراء الانتخابات".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/مجلس-الدولة-في-ليبيا-ينتخب-أعضاء-لجنة-التوافق-بشأن-إعداد-القاعدة-الدستورية-المنظمة-للانتخابات-1059904493.html
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أخبار ليبيا اليوم
برلماني ليبي: البعثة الأممية تنحاز لحكومة الدبيبة ونطالب الأمين العام بالتحقيق
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قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، إن التشويش الحاصل في الوقت الراهن حول المشهد في ليبيا تقف خلفه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن المستشارة الأممية لا ترغب في الحل والاتفاق الذي جرى بين الليبيين وانبثقت عنه الحكومة الجديدة
برئاسة فتحي باشاغا، حسب قوله.
وتابع الميهوب: "إن ستيفاني ترغب في أن يكون أي سيناريو للحل بيدها، خاصة في ظل شبهات قد تطال البعثة في ليبيا حول علاقتها بحكومة عبد الحميد الدبيبة" دون أن يحدد طبيعة الشبهات.
وحذر الميهوب من الخوض في الحديث عن قوانين أو أي أمور هي من اختصاص مجلس النواب.
وشدد على أن المبعوثة الأممية "تسعى لعرقلة الحل الليبي- الليبي، وذلك من أجل الإبقاء على مسار الأزمة الليبية تحت سيطرة البعثة"، وأنه رغم هذه المحاولات ستدخل الحكومة الجديدة إلى طرابلس.
وطالب الميهوب بضرورة التحقيق من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن انحياز البعثة الأممية للطرف الذي يملك "المال"، حسب نص تعبيره.
من جانبه، قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن التقارير التي تشير إلى وجود رغبة أمريكية لمد أجل حكومة عبد الحميد الدبيبة غير صحيحة.
وبشأن وجود محادثات مباشرة بين الدبيبة وباشاغا، قال السفير الأمريكي في مقابلة مع قناة الحدث على هامش زيارته للقاهرة، إنه "علم عن وجود فكرة لعقد تلك المحادثات، لكن لم يجرِ تحديد مقرها حتى الآن".
وأكد أن "الولايات المتحدة تؤيد تلك المحادثات، لكنها ليست مبادرة أمريكية"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام للمنظمة ستيفاني وليامز عبَّرتا عن عزمها لعب دور مسهِّل ومهم في تلك المرحلة".
ولفت أن "الأطراف الليبية تفادت أعمال العنف، ولكن ثمة بعض المخاوف من حوادث قد تدفع للتوتر وسوء الحسابات مجددا، باعتبار أن الوضع حتى اللحظة لا يزال متوترا".
وتحدث السفير الأمريكي عن الإلحاح بشأن الذهاب لانتخابات في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن "الشركاء الدوليين يدفعون باتجاه إجراء الانتخابات".