https://arabic.sputniknews.com/20220315/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-350-شخصية-وكيانا-روسيا-بينهم-شويغو-وميدفيديف-وزاخاروفا-1059932288.html
بريطانيا تفرض عقوبات على 350 شخصية وكيانا روسيا بينهم شويغو وميدفيديف وزاخاروفا
بريطانيا تفرض عقوبات على 350 شخصية وكيانا روسيا بينهم شويغو وميدفيديف وزاخاروفا
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، حيث استهدفت 350 شخصية وكيانا بينهم... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T14:04+0000
2022-03-15T14:04+0000
2022-03-15T14:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
بريطانيا
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القاهرة- سبوتنيك. وكشف بيان للحكومة أنه تم استهداف 350 شخصية وكيانا من روسيا، ليصل بذلك عدد الشخصيات والكيانات الروسية على قائمة العقوبات البريطانية منذ بدء الأزمة الأوكرانية إلى نحو 900 شخصية وكيان.وضمت القائمة أيضا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، والمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين.وفي وقت سابق اليوم أيضا، أكد مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إضافة شخصيات وأفراد جدد إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا؛ موضحًا أن القائمة شملت 800 شخص مشاركين فيما وصفه بـ "الغزو الروسي".وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي، في تيرانا، اليوم الثلاثاء: "أضفنا أفرادا إلى قائمة العقوبات، لتضم القائمة أكثر من 800 شخص مشاركين في الغزو الروسي".كما أشار بوريل إلى تبني الاتحاد حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا كاستجابة للتصدي لما وصفه بـ "الأعمال العدائية" من قبل الكرملين؛ موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يحشد جهوده لعزل روسيا عن المجتمع الدولي.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, بريطانيا
بريطانيا تفرض عقوبات على 350 شخصية وكيانا روسيا بينهم شويغو وميدفيديف وزاخاروفا
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، حيث استهدفت 350 شخصية وكيانا بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا.
القاهرة- سبوتنيك. وكشف بيان للحكومة أنه تم استهداف 350 شخصية وكيانا من روسيا، ليصل بذلك عدد الشخصيات والكيانات الروسية على قائمة العقوبات البريطانية
منذ بدء الأزمة الأوكرانية إلى نحو 900 شخصية وكيان.
وضمت القائمة أيضا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، والمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين.
وفي وقت سابق اليوم أيضا، أكد مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إضافة شخصيات وأفراد جدد إلى قائمة العقوبات المفروضة
على روسيا؛ موضحًا أن القائمة شملت 800 شخص مشاركين فيما وصفه بـ "الغزو الروسي".
ويأتي ذلك ضمن حزمة العقوبات الرابعة، التي فرضها الاتحاد الأوروبي، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي، في تيرانا، اليوم الثلاثاء: "أضفنا أفرادا إلى قائمة العقوبات، لتضم القائمة أكثر من 800 شخص مشاركين في الغزو الروسي".
كما أشار بوريل إلى تبني الاتحاد حزمة رابعة من العقوبات
ضد روسيا كاستجابة للتصدي لما وصفه بـ "الأعمال العدائية" من قبل الكرملين؛ موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يحشد جهوده لعزل روسيا عن المجتمع الدولي.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.