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https://arabic.sputniknews.com/20220315/بعد-إزاحة-الستار-عنها-الحرس-الثوري-يكشف-ميزات-غواصات-ومنظومات-صواريخ-جديدة-1059946185.html
بعد إزاحة الستار عنها... الحرس الثوري يكشف ميزات غواصات ومنظومات صواريخ جديدة
بعد إزاحة الستار عنها... الحرس الثوري يكشف ميزات غواصات ومنظومات صواريخ جديدة
كشفت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن ميزات غواصات ومنظومات صواريخ جديدة، تم إزاحة الستار عنها، اليوم الثلاثاء. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T18:04+0000
2022-03-15T18:04+0000
إيران
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الحرس الثوري الإيراني
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه أقيمت اليوم مراسم إزاحة الستار عن معدات دفاعية صاروخية وعائمة وتحت السطحية اختصاصية لقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.وحضر إزاحة الستار عنها القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسین سلامي، وقائد سلاح البحرية للحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري، ومجموعة من كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية.وتسلمت الوحدة القتالية للبحرية التابعة للحرس الثوري عددا كبيرا من المعدات والمنظومات الصاروخية والعائمة بقدرات وميزات تشغيلية جديدة، حيث أكدت الوكالة أنه من السمات الفريدة لقاذفات الصواريخ ومركبات الاستطلاع العائمة التابعة للحرس، زيادة السرعة إلى 95 عقدة، وكذلك القدرة على حمل الصواريخ وإطلاقها.ولم تقف ميزات الغواصات ومنظومات الصواريخ الجديدة عند هذا الحد، بل تجنب الحرب الإلكترونية وتحسين مدى الصواريخ وقدرتها على المناورة، وزيادة قوة الانفجار والتدمير، وذلك مقارنة بالمنظومات السابقة.وفي وقت سابق من اليوم، كشفت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني عن "معدات ومنظومات دفاعية صاروخية جديدة بخصائص فريدة".وتم تعزيز ترسانة القوة البحرية التابعة للحرس، بمعدات ومنظومات دفاعية صاروخية جديدة، وتم ضم مجموعة مكثفة من المعدات والمنظومات الصاروخية والقوارب بقدرات وميزات عملياتية خاصة إلى المنظمة القتالية للقوة البحرية.ومن الخصائص الفريدة الجديدة للقوارب الراجمة للصواريخ والاستطلاعية للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، الديمومة والمرونة وازدياد سرعتها إلى 95 عقدة بحرية، إضافة إلى قابلية حمل وإطلاق الصواريخ.وأضافت الوكالة الإعلامية الإيرانية، أنه "تم لأول مرة ضم غواصات ذكية إلى البحرية، وهو ما يمثل بداية فصل جديد للقدرة العسكرية في المهام".
https://arabic.sputniknews.com/20220315/قائد-الحرس-الثوري-سنقطع-أيدي-أعداء-إيران-1059918968.html
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إيران, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني

بعد إزاحة الستار عنها... الحرس الثوري يكشف ميزات غواصات ومنظومات صواريخ جديدة

18:04 GMT 15.03.2022
© REUTERS / Iranian Army/WANAمناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Iranian Army/WANA
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كشفت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن ميزات غواصات ومنظومات صواريخ جديدة، تم إزاحة الستار عنها، اليوم الثلاثاء.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه أقيمت اليوم مراسم إزاحة الستار عن معدات دفاعية صاروخية وعائمة وتحت السطحية اختصاصية لقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
قائد الحرس الثوري: سنقطع أيدي أعداء إيران
09:54 GMT
وحضر إزاحة الستار عنها القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسین سلامي، وقائد سلاح البحرية للحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري، ومجموعة من كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية.
وتسلمت الوحدة القتالية للبحرية التابعة للحرس الثوري عددا كبيرا من المعدات والمنظومات الصاروخية والعائمة بقدرات وميزات تشغيلية جديدة، حيث أكدت الوكالة أنه من السمات الفريدة لقاذفات الصواريخ ومركبات الاستطلاع العائمة التابعة للحرس، زيادة السرعة إلى 95 عقدة، وكذلك القدرة على حمل الصواريخ وإطلاقها.
ولم تقف ميزات الغواصات ومنظومات الصواريخ الجديدة عند هذا الحد، بل تجنب الحرب الإلكترونية وتحسين مدى الصواريخ وقدرتها على المناورة، وزيادة قوة الانفجار والتدمير، وذلك مقارنة بالمنظومات السابقة.
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني عن "معدات ومنظومات دفاعية صاروخية جديدة بخصائص فريدة".
وتم تعزيز ترسانة القوة البحرية التابعة للحرس، بمعدات ومنظومات دفاعية صاروخية جديدة، وتم ضم مجموعة مكثفة من المعدات والمنظومات الصاروخية والقوارب بقدرات وميزات عملياتية خاصة إلى المنظمة القتالية للقوة البحرية.
ومن الخصائص الفريدة الجديدة للقوارب الراجمة للصواريخ والاستطلاعية للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، الديمومة والمرونة وازدياد سرعتها إلى 95 عقدة بحرية، إضافة إلى قابلية حمل وإطلاق الصواريخ.
وأضافت الوكالة الإعلامية الإيرانية، أنه "تم لأول مرة ضم غواصات ذكية إلى البحرية، وهو ما يمثل بداية فصل جديد للقدرة العسكرية في المهام".
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:33 GMT
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