https://arabic.sputniknews.com/20220315/بعد-عام-على-حادث-إيفر-غيفن-في-قناة-السويس-جنوح-سفينة-ضخمة-قبالة-السواحل-الأمريكية-1059928921.html

بعد عام على حادث "إيفر غيفن" في قناة السويس... جنوح سفينة ضخمة قبالة السواحل الأمريكية

بعد عام على حادث "إيفر غيفن" في قناة السويس... جنوح سفينة ضخمة قبالة السواحل الأمريكية

شهدت السواحل الأمريكية توقف سفينة ضخمة أخرى تابعة لشركة "إيفر غرين مارين كورب"، وذلك بعد ‏مرور ما يقرب عام على حادث جنوح سفينة الشحن "إيفر غيفن" في قناة... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T13:11+0000

2022-03-15T13:11+0000

2022-03-15T13:11+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/1049467568_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_66c444c689ff9a7472dc13bfc4b3b9e1.jpg

وعلقت سفينة "إيفر فوروارد" بعد مغادرتها ميناء بالتيمور ليلة الأحد الماضي، وكانت متجهة إلى نورفورلك في ولاية فرجينيا، لكنها علقت في خليج تشيسابيك، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وقال خفر السواحل الأمريكي في تصريحات لشبكة "سي بي إس بالتيمور" الأمريكية، إنه يجهل ما تسبب في جنوح السفينة، لكنه أشار إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار للسفينة.وأضاف أن السفينة الآن في حوالي 25 قدما من المياه، لكنها لا تسد القناة.وتنتمي سفينة "إيفر فوروارد" إلى شركة "إيفر غرين" المالكة لسفينة "إيفر غيفن" التي جنحت في قناة السويس قبل ما يقرب العام، ويبلغ ارتفاعها 1096 قدما، وبطول 1312 قدما، وترفع علم هونغ كونغ.وتم وضع علامة على حالة ملاحة السفينة على موقع تعقب السفن "Vessel Finder" على أنها "جانحة".ووفقا لتقرير من صحيفة "بالتيمور صن" الأمريكية، فليس لدى خفر السواحل حاليا جدول زمني بشأن موعد إعادة تعويم السفينة.وطالب ستيفن ليمان، ضابط خفر السواحل، من السفن الموجودة في المنطقة تقليل سرعتها حول منطقة سفينة "إيفر فوروارد".ويأتي جنوح سفينة "إيفر فوروارد" بعد مرور ما يقرب من عام من توقف السفينة "إيفر غيفن" في قناة السويس المصري، في 23 مارس/ آذار الماضي، وتسبب الحادث في أزمة لأكثر من 400 سفينة.واستغرق الأمر ما يقرب من أسبوع من التجريف والحفر لتحرير سفينة "إيفر غيفن" من جنوحها، وإعادة تعويمها

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية