عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220315/بعد-غيابها-عن-الاحتفال-السنوي-بيوم-الكومنولث-ملكة-بريطانيا-تؤكد-أن-حياتها-ستكرس-للخدمة-دائما-1059926283.html
بعد غيابها عن الاحتفال السنوي بيوم الكومنولث... ملكة بريطانيا تؤكد أن حياتها ستكرس للخدمة دائما
بعد غيابها عن الاحتفال السنوي بيوم الكومنولث... ملكة بريطانيا تؤكد أن حياتها ستكرس للخدمة دائما
أكدت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أن حياتها ستكرس دائما للخدمة، وذلك في رسالة منها بمناسبة ‏الاحتفال يوم الكومنولث.‏ 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T12:13+0000
2022-03-15T12:13+0000
بريطانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1050255579_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_f2fbecc0d18f72036bf8a3f8444f5bd1.jpg
وقالت في رسالة إلى الكومنولث، وهي منظمة تضم 54 دولة هي مستعمرات بريطانية سابقة تترأسها: "في هذا العام من اليوبيل البلاتيني الخاص بي، كان من دواعي سروري أن أجدد الوعد الذي قطعته في عام 1947، بأن حياتي ستكرس دائما في الخدمة".وتابعت في رسالتها: "اليوم من المجدي أن نلاحظ كومنولث حديث وحيوي ومتصل يجمع بين ثروة من التاريخ والتقاليد مع الإنجازات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية العظيمة في عصرنا".وجاءت كلمة ملكة بريطانيا بعدما أجبرت على الغياب عن قداس الكنيسة السنوي، احتفالا بيوم الكومنولث السنوي، وقيام نجلها، ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، بالحضور نيابة عنها.وأعلنت إليزابيث الثانية، وهي أكبر ملوك العالم وأطولهم حكما (95 عاما)، والتي أصبحت صحتها مصدر قلق متزايد، يوم الجمعة الماضي، أنها ستغيب عن خدمة الكومنولث في كنيسة وستمنستر في لندن، والتي حضرها أفراد العائلة المالكة منذ ما يقرب من 50 عاما.ولم يكن قرار غياب ملكة بريطانيا عن المشاركة في احتفال يوم الكومنولث متعلقا بأي مرض، ولكن بسبب مخاوف من عدم الراحة من السفر من منزلها في قلعة وندسور غربي لندن.وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمضت الملكة إليزابيث الثانية ليلة في المستشفى، والتي توفي زوجها الأمير فيليب في شهر نيسان/ أبريل الماضي عن 99 عاما.وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أعلن رسميا عن إصابة ملكة بريطانيا بفيروس "كورونا" المستجد، وعانت من أعراض خفيفة تشبه نزلة البرد، لكنها كانت في حالة جيدة بما يكفي لمقابلة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الأسبوع الماضي.بعد فترة وجيزة من احتفالها بالذكرى الـ70 لجلوسها على عرش بريطانيا الشهر الماضي، قال مصدر ملكي إنها تعتزم العودة إلى واجباتها الطبيعية، وعلى الرغم من انسحابها من خدمة الكومنولث، أمس الاثنين، قال القصر إنها ستمضي قدما في ارتباطاتها الشخصية الأخرى الأسبوع الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الأمير-هاري-متهم-بازدراء-ملكة-بريطانيا-بعد-إعلان-غيابه-عن-حفل-تأبين-الأمير-فيليب-1059797872.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1050255579_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_8f82c49f086100427f95229cd4a97cdf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, العالم

بعد غيابها عن الاحتفال السنوي بيوم الكومنولث... ملكة بريطانيا تؤكد أن حياتها ستكرس للخدمة دائما

12:13 GMT 15.03.2022
© REUTERS / Toby Melvilleملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية
© REUTERS / Toby Melville
تابعنا عبرGoogle news
أكدت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أن حياتها ستكرس دائما للخدمة، وذلك في رسالة منها بمناسبة ‏الاحتفال يوم الكومنولث.‏
وقالت في رسالة إلى الكومنولث، وهي منظمة تضم 54 دولة هي مستعمرات بريطانية سابقة تترأسها: "في هذا العام من اليوبيل البلاتيني الخاص بي، كان من دواعي سروري أن أجدد الوعد الذي قطعته في عام 1947، بأن حياتي ستكرس دائما في الخدمة".
وتابعت في رسالتها: "اليوم من المجدي أن نلاحظ كومنولث حديث وحيوي ومتصل يجمع بين ثروة من التاريخ والتقاليد مع الإنجازات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية العظيمة في عصرنا".
وجاءت كلمة ملكة بريطانيا بعدما أجبرت على الغياب عن قداس الكنيسة السنوي، احتفالا بيوم الكومنولث السنوي، وقيام نجلها، ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، بالحضور نيابة عنها.
وأعلنت إليزابيث الثانية، وهي أكبر ملوك العالم وأطولهم حكما (95 عاما)، والتي أصبحت صحتها مصدر قلق متزايد، يوم الجمعة الماضي، أنها ستغيب عن خدمة الكومنولث في كنيسة وستمنستر في لندن، والتي حضرها أفراد العائلة المالكة منذ ما يقرب من 50 عاما.
ولم يكن قرار غياب ملكة بريطانيا عن المشاركة في احتفال يوم الكومنولث متعلقا بأي مرض، ولكن بسبب مخاوف من عدم الراحة من السفر من منزلها في قلعة وندسور غربي لندن.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمضت الملكة إليزابيث الثانية ليلة في المستشفى، والتي توفي زوجها الأمير فيليب في شهر نيسان/ أبريل الماضي عن 99 عاما.
الأمير هاري في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
الأمير هاري متهم بازدراء ملكة بريطانيا بعد إعلان غيابه عن حفل تأبين الأمير فيليب
12 مارس, 11:24 GMT
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أعلن رسميا عن إصابة ملكة بريطانيا بفيروس "كورونا" المستجد، وعانت من أعراض خفيفة تشبه نزلة البرد، لكنها كانت في حالة جيدة بما يكفي لمقابلة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الأسبوع الماضي.
بعد فترة وجيزة من احتفالها بالذكرى الـ70 لجلوسها على عرش بريطانيا الشهر الماضي، قال مصدر ملكي إنها تعتزم العودة إلى واجباتها الطبيعية، وعلى الرغم من انسحابها من خدمة الكومنولث، أمس الاثنين، قال القصر إنها ستمضي قدما في ارتباطاتها الشخصية الأخرى الأسبوع الحالي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала