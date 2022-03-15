https://arabic.sputniknews.com/20220315/بعد-غيابها-عن-الاحتفال-السنوي-بيوم-الكومنولث-ملكة-بريطانيا-تؤكد-أن-حياتها-ستكرس-للخدمة-دائما-1059926283.html

بعد غيابها عن الاحتفال السنوي بيوم الكومنولث... ملكة بريطانيا تؤكد أن حياتها ستكرس للخدمة دائما

بعد غيابها عن الاحتفال السنوي بيوم الكومنولث... ملكة بريطانيا تؤكد أن حياتها ستكرس للخدمة دائما

أكدت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أن حياتها ستكرس دائما للخدمة، وذلك في رسالة منها بمناسبة ‏الاحتفال يوم الكومنولث.‏ 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T12:13+0000

2022-03-15T12:13+0000

2022-03-15T12:13+0000

بريطانيا

العالم

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وقالت في رسالة إلى الكومنولث، وهي منظمة تضم 54 دولة هي مستعمرات بريطانية سابقة تترأسها: "في هذا العام من اليوبيل البلاتيني الخاص بي، كان من دواعي سروري أن أجدد الوعد الذي قطعته في عام 1947، بأن حياتي ستكرس دائما في الخدمة".وتابعت في رسالتها: "اليوم من المجدي أن نلاحظ كومنولث حديث وحيوي ومتصل يجمع بين ثروة من التاريخ والتقاليد مع الإنجازات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية العظيمة في عصرنا".وجاءت كلمة ملكة بريطانيا بعدما أجبرت على الغياب عن قداس الكنيسة السنوي، احتفالا بيوم الكومنولث السنوي، وقيام نجلها، ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، بالحضور نيابة عنها.وأعلنت إليزابيث الثانية، وهي أكبر ملوك العالم وأطولهم حكما (95 عاما)، والتي أصبحت صحتها مصدر قلق متزايد، يوم الجمعة الماضي، أنها ستغيب عن خدمة الكومنولث في كنيسة وستمنستر في لندن، والتي حضرها أفراد العائلة المالكة منذ ما يقرب من 50 عاما.ولم يكن قرار غياب ملكة بريطانيا عن المشاركة في احتفال يوم الكومنولث متعلقا بأي مرض، ولكن بسبب مخاوف من عدم الراحة من السفر من منزلها في قلعة وندسور غربي لندن.وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمضت الملكة إليزابيث الثانية ليلة في المستشفى، والتي توفي زوجها الأمير فيليب في شهر نيسان/ أبريل الماضي عن 99 عاما.وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أعلن رسميا عن إصابة ملكة بريطانيا بفيروس "كورونا" المستجد، وعانت من أعراض خفيفة تشبه نزلة البرد، لكنها كانت في حالة جيدة بما يكفي لمقابلة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الأسبوع الماضي.بعد فترة وجيزة من احتفالها بالذكرى الـ70 لجلوسها على عرش بريطانيا الشهر الماضي، قال مصدر ملكي إنها تعتزم العودة إلى واجباتها الطبيعية، وعلى الرغم من انسحابها من خدمة الكومنولث، أمس الاثنين، قال القصر إنها ستمضي قدما في ارتباطاتها الشخصية الأخرى الأسبوع الحالي.

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