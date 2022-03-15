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بقرار من وزيرة الثقافة المصرية... حسين فهمي يعود لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
بقرار من وزيرة الثقافة المصرية... حسين فهمي يعود لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أصدرت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم قرارا، اليوم الثلاثاء، بتولي الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022،... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T15:43+0000
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وحسب بيان وزارة الثقافة المصرية، سوف يقام حفل خلال الأيام المقبلة في تقليد جديد، يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.يذكر أن الفنان حسين فهمي هو إحدى أيقونات السينما المصرية، تخرّج في المعهد العالي للسينما، درس الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية، واكتشفه المخرج حسن الإمام كممثل، قدم للسينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة قرابة 200 عمل فني طوال رحلته الفنية التي بدأها عام 1970.وحصل فهمي خلال مسيرته الفنية على جوائز أحسن ممثل عن أفلامه "دمي ودموعي وابتسامتي، الأخوة الأعداء، الرصاصة لا تزال في جيبي، انتبهوا أيها السادة"، كما حصد جائزة أحسن بحث سينمائي عن بحثه "علاقة المخرج بالممثل" في مهرجان النيلين عام 1983، وقدّم العديد من البرامج التلفزيونية.كما سبق للفنان حسين فهمي تولي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولى لمدة 4 دورات في الفترة من 1998–2001.
https://arabic.sputniknews.com/20210821/تقارير-تكشف-سر-لجوء-حسين-فهمي-إلى-آلة-أكسجين-لا-يستغني-عنها-1049899702.html
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أخبار الفنانين في مصر, منوعات, مجتمع

بقرار من وزيرة الثقافة المصرية... حسين فهمي يعود لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

15:43 GMT 15.03.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh الممثل المصري حسين فهمي، خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017
 الممثل المصري حسين فهمي، خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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أصدرت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم قرارا، اليوم الثلاثاء، بتولي الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022، خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.
وحسب بيان وزارة الثقافة المصرية، سوف يقام حفل خلال الأيام المقبلة في تقليد جديد، يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.
يذكر أن الفنان حسين فهمي هو إحدى أيقونات السينما المصرية، تخرّج في المعهد العالي للسينما، درس الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية، واكتشفه المخرج حسن الإمام كممثل، قدم للسينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة قرابة 200 عمل فني طوال رحلته الفنية التي بدأها عام 1970.
وحصل فهمي خلال مسيرته الفنية على جوائز أحسن ممثل عن أفلامه "دمي ودموعي وابتسامتي، الأخوة الأعداء، الرصاصة لا تزال في جيبي، انتبهوا أيها السادة"، كما حصد جائزة أحسن بحث سينمائي عن بحثه "علاقة المخرج بالممثل" في مهرجان النيلين عام 1983، وقدّم العديد من البرامج التلفزيونية.
كما سبق للفنان حسين فهمي تولي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولى لمدة 4 دورات في الفترة من 1998–2001.
الممثل المصري حسين فهمي، خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2021
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