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بلينكن: عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لن يكون تنازلا لروسيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220315/بلينكن-عدم-انضمام-أوكرانيا-إلى-حلف-شمال-الأطلسي-لن-يكون-تنازلا-لروسيا-1059953062.html
بلينكن: عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لن يكون تنازلا لروسيا
بلينكن: عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لن يكون تنازلا لروسيا
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يكون تنازلا لروسيا. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T23:07+0000
2022-03-15T23:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
وزير الخارجية الأمريكي
أخبار أوكرانيا
الناتو
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وفي وقت سابق اليوم، قال فولوديمير زيلينسكي إن الوقت قد حان للاعتراف بأن أوكرانيا لن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي.ورد بلينكن لشبكة "CNN" عندما سئل عما إذا كان عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيكون تنازلا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "لا أعتقد أن هذا تنازل".
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وزير الخارجية الأمريكي, أخبار أوكرانيا, الناتو

بلينكن: عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لن يكون تنازلا لروسيا

23:07 GMT 15.03.2022
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يكون تنازلا لروسيا.
وفي وقت سابق اليوم، قال فولوديمير زيلينسكي إن الوقت قد حان للاعتراف بأن أوكرانيا لن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي.
ورد بلينكن لشبكة "CNN" عندما سئل عما إذا كان عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيكون تنازلا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "لا أعتقد أن هذا تنازل".
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