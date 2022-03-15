https://arabic.sputniknews.com/20220315/بولندا-تقترح-إرسال-بعثة-حفظ-سلام-تابعة-للناتو-إلى-أوكرانيا-1059952899.html
بولندا تقترح إرسال بعثة حفظ سلام تابعة للناتو إلى أوكرانيا
بولندا تقترح إرسال بعثة حفظ سلام تابعة للناتو إلى أوكرانيا
اقترح نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي، الذي يقود حزب القانون والعدالة الحاكم، إرسال بعثة حفظ سلام تابعة للناتو إلى أوكرانيا. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T22:40+0000
2022-03-15T22:40+0000
2022-03-15T22:55+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال ياروسلاف كاتشينسكي، خلال مؤتمر صحفي في كييف إلى جانب فولوديمير زيلينسكي الذي بثه التلفزيون البولندي اليوم الثلاثاء، "أعتقد أنه من الضروري أن تكون هناك بعثة سلام لحلف شمال الأطلسي، وربما هيكل دولي أوسع، ولكن هذه المهمة ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها والتي ستعمل على الأراضي الأوكرانية".والتقى زيلينسكي الثلاثاء في كييف، برؤساء بولندا والتشيك وسلوفينيا، وجاء ذلك وفقا لمقطع فيديو نُشر على قناته على تلغرام.وبحسب الفيديو، شارك رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال أيضا في الاجتماع.وفي وقت سابق ذكر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، إنه وصل إلى كييف مع نظرائه من سلوفينيا وجمهورية التشيك.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/رؤساء-وزراء-بولندا-والتشيك-وسلوفينيا-يزورون-كييف-اليوم-للقاء-زيلينسكي-1059916990.html
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أخبار أوكرانيا
بولندا تقترح إرسال بعثة حفظ سلام تابعة للناتو إلى أوكرانيا
22:40 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 22:55 GMT 15.03.2022) تابعنا عبر
اقترح نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي، الذي يقود حزب القانون والعدالة الحاكم، إرسال بعثة حفظ سلام تابعة للناتو إلى أوكرانيا.
وقال ياروسلاف كاتشينسكي، خلال مؤتمر صحفي في كييف إلى جانب فولوديمير زيلينسكي الذي بثه التلفزيون البولندي اليوم الثلاثاء، "أعتقد أنه من الضروري أن تكون هناك بعثة سلام لحلف شمال الأطلسي
، وربما هيكل دولي أوسع، ولكن هذه المهمة ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها والتي ستعمل على الأراضي الأوكرانية".
والتقى زيلينسكي الثلاثاء في كييف، برؤساء بولندا والتشيك وسلوفينيا، وجاء ذلك وفقا لمقطع فيديو نُشر على قناته على تلغرام.
وبحسب الفيديو، شارك رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال أيضا في الاجتماع.
وفي وقت سابق ذكر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، إنه وصل إلى كييف مع نظرائه من سلوفينيا وجمهورية التشيك.