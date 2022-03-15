https://arabic.sputniknews.com/20220315/بينهم-أنصار-الله-مجلس-التعاون-الخليجي-يدرس-دعوة-أطراف-حرب-اليمن-لمحادثات-في-السعودية-1059917263.html

"بينهم أنصار الله"... مجلس التعاون الخليجي يدرس دعوة أطراف حرب اليمن لمحادثات في السعودية

"بينهم أنصار الله"... مجلس التعاون الخليجي يدرس دعوة أطراف حرب اليمن لمحادثات في السعودية

قال مسؤولان خليجيان، إن "مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة أنصار الله وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T09:16+0000

2022-03-15T09:16+0000

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ونقلت وكالة "رويترز"، عن المسؤولين الخليجيين قولها، إن "مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة الحوثي وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر في إطار مبادرة ترمي إلى تعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة".وقال المسؤولان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وتحالف تقوده السعودية".وأضاف المسؤولان أن " أنصار الله من بين الأطراف الذين يبحث مجلس التعاون الخليجي دعوتهم للمحادثات"، مشيرين أنه "إذا وافق أنصار الله على الحضور ستجرى المحادثات من 29 مارس/ آذار الجاري إلى 7 أبريل/ شباط المقبل في الرياض".ويعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، جراء الصراع الدائر منذ عام 2015، إذ يحتاج 80 % من الشعب اليمني- أي نحو 21 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، فيما يعيش 50 ألف يمني في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها، حسب الأمم المتحدة.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/الحوثي-يهدد-باستهداف-أماكن-حساسة-في-إسرائيل-ويحذر-السعودية-وأبوظبي-ودبي-فيديو-1059912696.html

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أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله