https://arabic.sputniknews.com/20220315/تخلوا-عن-ملابسهم-العسكرية-إحدى-أقوى-وحدات-الجيش-الأوكراني-تترك-بطارية-مدفعية-للقوات-الروسية-1059921816.html
تخلوا عن ملابسهم العسكرية... إحدى أقوى وحدات الجيش الأوكراني تترك بطارية مدفعية للقوات الروسية
تخلوا عن ملابسهم العسكرية... إحدى أقوى وحدات الجيش الأوكراني تترك بطارية مدفعية للقوات الروسية
أفاد التلفزيون العسكري بسيطرة القوات الروسية على قاعدة إحدى أقوى وحدات الجيش الأوكراني. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T11:15+0000
2022-03-15T11:15+0000
2022-03-15T11:15+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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سقطت قاعدة لواء خفر السواحل بيد القوات الروسية التي حررت مدينة بيرديانسك من سيطرة المتطرفين المنتسبين إلى القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني.وذكر تلفزيون "زفيزدا" الروسي أن القاعدة العسكرية الموجودة في أحد أطراف مدينة بيرديانسك هي قاعدة لواء مدفعية المشاة البحرية 406 الذي يعد واحدة من أقوى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.ولاذ أفراد اللواء 406 بالفرار قبل أن تدخل القوات الروسية المدينة، تاركين بطارية كاملة من مدافع الهاوتزر عيار 152 ملم. وكان يجب أن يطلقوا نار مدافعهم على السفن الروسية في بحر آزوف.وترك الفارون ملابسهم العسكرية، أي أنهم هربوا من قاعدتهم مرتدين الملابس المدنية.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني وطردها من أراضيهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تخلوا عن ملابسهم العسكرية... إحدى أقوى وحدات الجيش الأوكراني تترك بطارية مدفعية للقوات الروسية
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أفاد التلفزيون العسكري بسيطرة القوات الروسية على قاعدة إحدى أقوى وحدات الجيش الأوكراني.
سقطت قاعدة لواء خفر السواحل بيد القوات الروسية التي حررت مدينة بيرديانسك من سيطرة المتطرفين المنتسبين إلى القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني.
وذكر
تلفزيون "زفيزدا" الروسي أن القاعدة العسكرية الموجودة في أحد أطراف مدينة بيرديانسك هي قاعدة لواء مدفعية المشاة البحرية 406 الذي يعد واحدة من أقوى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
ولاذ أفراد اللواء 406 بالفرار قبل أن تدخل القوات الروسية المدينة، تاركين بطارية كاملة من مدافع الهاوتزر عيار 152 ملم. وكان يجب أن يطلقوا نار مدافعهم على السفن الروسية في بحر آزوف.
وترك الفارون ملابسهم العسكرية، أي أنهم هربوا من قاعدتهم مرتدين الملابس المدنية.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني وطردها من أراضيهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.