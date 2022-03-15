https://arabic.sputniknews.com/20220315/تدهور-الوضع-الوبائي-في-الصين-مع-تسجيل-آلاف-الإصابات-يوميا-1059939948.html

تدهور الوضع الوبائي في الصين مع تسجيل آلاف الإصابات يوميا

تدهور الوضع الوبائي في الصين مع تسجيل آلاف الإصابات يوميا

تفاقم الوضع الوبائي في الصين، الذي يعد الأسوأ منذ الموجة الأولى للجائحة، اليوم الثلاثاء، مع صدور أوامر بوقف الإنتاج في مدينة صناعية كبيرة. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T16:07+0000

2022-03-15T16:07+0000

2022-03-15T16:07+0000

الصين

فيروس كورونا

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وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، إن حالات التفشي الأخيرة في 28 مقاطعة أصابت أكثر من 15 ألف شخص، وتنبع بشكل أساسي من متغير "أوميكرون" الشديد العدوى. يوجد في الصين 31 منطقة على مستوى المقاطعات.وشمل إجمالي عدد الحالات المحلية ليوم الاثنين في البر الرئيسي للصين 3507 حالات مؤكدة جديدة و1647 حالة دون أعراض، معظمها في مقاطعة غيلين الشمالية. هذا أكثر من ضعفي ما كانت عليه في اليوم السابق، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".رغم أن مقاطعة غيلين الشمالية هي المسؤولة عن معظم الحالات، إلا أن أحدث انتشار قد أصاب المدن الكبرى مثل المركز المالي لشنغهاي ومركز التصنيع التكنولوجي شنتشن.يوم الثلاثاء، أمرت مدينة دونغقوان في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية موظفي الشركات بالعمل من المنزل وأغلقت المناطق السكنية، مما سمح فقط بالأنشطة الضرورية مثل شراء البقالة وإجراء اختبارات الفيروسات.أنتجت المقاطعة نحو 24% من صادرات الصين في عام 2020، وفقا لأحدث البيانات الرسمية المتاحة، وأظهرت قاعدة البيانات أن قوانغدونغ هي خامس أكبر مسهم في الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي، حيث أسهمت بـ1.09 تريليون يوان (170.31 مليار دولار).

https://arabic.sputniknews.com/20220314/إغلاق-عدد-من-المدن-والمصانع-في-الصين-مع-تفشي-واسع-النطاق-لكورونا-1059894425.html

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الصين, فيروس كورونا