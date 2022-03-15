https://arabic.sputniknews.com/20220315/ترامب-يحسم-جدلا-عن-بنائه-طائرة-رئاسية-جديدة-من-أموال-داعميه-1059917612.html

ترامب يحسم جدلا عن بنائه طائرة رئاسية جديدة من أموال داعميه

ترامب يحسم جدلا عن بنائه طائرة رئاسية جديدة من أموال داعميه

دحض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنباء تحدثت عن استخدامه أموال حملته من أجل بنائه طائرة ‏رئاسية جديدة له.‏ 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T09:22+0000

2022-03-15T09:22+0000

2022-03-15T09:22+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأكد ترامب في تصريحات لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية عدم صحة رسالة بريد إلكتروني حديث باسمه، يهدف إلى جمع التبرعات أرسلتها لجنة العمل السياسي التابعة له.وقال ترامب: "القصة غير صحيحة، لدي بالفعل طائرة هي نفسها التي استخدمتها في حملتي الانتخابية لعام 2016".وتابع ترامب مشيرا إلى أن طائرته تخضع للصيانة في لويزيانا، وستعود للتحليق خلال 90 يوما.وشدد أن الطائرة مملوكة له ويقوم بتمويلها دون ديون عليها، ولفت إلى أنه اضطر إلى السفر على متن طائرة الرئاسة الأمريكية لأسباب أمنية.وعبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن استنكاره للشائعة الأخيرة التي وصفها بـ"السخيفة"، وقال: "هل يمكنكم أن تتخيلوا أنني أستخدم أموال الحملة لشراء طائرة؟".وتداولت تقارير أمريكية رسالة البريد الإلكتروني المزيفة باسم ترامب، بعد أيام من اضطرار طائرة نفاثة كانت تقله إلى منتجعه "مار إيه لاغو" في ولاية ميامي لهبوط اضطراري بعد تعطل محركاتها.وطلبت الرسالة الإلكترونية من مؤيدي الرئيس السابق "المساهمة بأي مبلغ على الفور لإرسال ردهم إلى الرئيس ترامب!".

https://arabic.sputniknews.com/20220310/ترامب-يحث-مؤيديه-على-تمويله-لبناء-طائرة-رئاسية-جديدة-له-بعد-تعرضه-لهبوط-اضطراري-1059730907.html

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم