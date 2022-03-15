https://arabic.sputniknews.com/20220315/تركي-آل-الشيخ-يعلن-عن-فرصة-الدخول-إلى-بوليفارد-الرياض-يومين-مجانا-والفوز-بسيارة-مقابل-هذا-الشرط-1059918525.html
تركي آل الشيخ يعلن عن فرصة الدخول إلى "بوليفارد الرياض" يومين مجانا والفوز بسيارة مقابل هذا الشرط
تركي آل الشيخ يعلن عن فرصة الدخول إلى "بوليفارد الرياض" يومين مجانا والفوز بسيارة مقابل هذا الشرط
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن فرصة الدخول مجانا إلى "بوليفارد الرياض" يومي 17 و18 مارس/ آذار الجاري،... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T09:40+0000
2022-03-15T09:40+0000
2022-03-15T09:40+0000
تركي آل الشيخ
السعودية
مجتمع
أخبار السعودية اليوم
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لكن حدد آل الشيخ شرطا مهما لمن يرغبون في الاستفادة من هذه الامتيازات، وهو أن يدخلوا "بوليفارد الرياض" في الخميس والجمعة المقبلين متنكرين في صورة بطل خارق أو شخصية "أنيمي" يابانية، أو شخصية سينمائية أو تلفزيونية.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كشف الشهر الجاري عن تفضيله متابعة الأعمال الدرامية المنتمية للخيال العلمي، وكذلك التي تتناول الأبطال الخارقين، فضلا عن رسوم "الأنيميشن".وأوضح في تصريحات لمجلة "أتلانتيك" الأمريكية أنه يفضل تلك النوعية من الأعمال لكونها تخرجه من وتيرة العمل، قائلا: "ما أود متابعته هو شيء من خارج هذا العالم، كالخيال والخيال العلمي والأبطال الخارقين والأنبمبيشن أيا كانت، ولكن شيئا على الأقل من شركة "مارفل" أو اليابان"، وفقا لصحيفة "آراب نيوز" السعودية.وأردف: "ولذلك كأنني أقول: أخرجوني من هذا العالم، وأقوم بمتابعة تلك الأعمال غالبا لمدة نصف ساعة يوميا قبل النوم".وكان تركي آل الشيخ أعلن الشهر الماضي عن طرحه تجربة غير مسبوقة في الشرق الأوسط لزوار موسم الرياض، مستوحاة من برامج مقالب الفنان المصري، رامز جلال.
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تركي آل الشيخ, السعودية, مجتمع, أخبار السعودية اليوم
تركي آل الشيخ يعلن عن فرصة الدخول إلى "بوليفارد الرياض" يومين مجانا والفوز بسيارة مقابل هذا الشرط
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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن فرصة الدخول مجانا إلى "بوليفارد الرياض" يومي 17 و18 مارس/ آذار الجاري، بالإضافة إلى جائزة سيارة لأفضل مشارك.
لكن حدد آل الشيخ شرطا مهما لمن يرغبون في الاستفادة من هذه الامتيازات، وهو أن يدخلوا "بوليفارد الرياض" في الخميس والجمعة المقبلين متنكرين في صورة بطل خارق أو شخصية "أنيمي" يابانية، أو شخصية سينمائية أو تلفزيونية.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كشف الشهر الجاري عن تفضيله متابعة الأعمال الدرامية المنتمية للخيال العلمي، وكذلك التي تتناول الأبطال الخارقين، فضلا عن رسوم "الأنيميشن".
وأوضح في تصريحات لمجلة "أتلانتيك" الأمريكية أنه يفضل تلك النوعية من الأعمال لكونها تخرجه من وتيرة العمل، قائلا: "ما أود متابعته هو شيء من خارج هذا العالم، كالخيال والخيال العلمي والأبطال الخارقين والأنبمبيشن أيا كانت، ولكن شيئا على الأقل من شركة "مارفل" أو اليابان"، وفقا لصحيفة "آراب نيوز"
السعودية.
وأردف: "ولذلك كأنني أقول: أخرجوني من هذا العالم، وأقوم بمتابعة تلك الأعمال غالبا لمدة نصف ساعة يوميا قبل النوم".
وكان تركي آل الشيخ أعلن الشهر الماضي عن طرحه تجربة غير مسبوقة في الشرق الأوسط لزوار موسم الرياض، مستوحاة من برامج مقالب الفنان المصري، رامز جلال
.