https://arabic.sputniknews.com/20220315/تويتر-يستجيب-لإحباطات-مستخدميه-ويتراجع-عن-ميزة-بعد-أيام-من-طرحها-1059927840.html

‏"تويتر" يستجيب لإحباطات مستخدميه ويتراجع عن ميزة بعد أيام من طرحها

‏"تويتر" يستجيب لإحباطات مستخدميه ويتراجع عن ميزة بعد أيام من طرحها

تراجع موقع التغريدات "تويتر" عن ميزة كان قد طرحها الأسبوع الماضي، والتي لم تحز على إعجاب العديد ‏من مستخدميه.‏ 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T12:43+0000

2022-03-15T12:43+0000

2022-03-15T12:43+0000

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وكانت الميزة تسهل التبديل بين أنواع الخلاصات الرئيسية التي تعرض أحدث التغريدات، سواء كانت خوارزمية أو زمنية، وذلك من خلال توفير خيارين للخلاصة: الأول هو "Home" أو الرئيسية، الذي يعتمد على خوارزميات الشركة في تحديد أبرز التغريدات التي تُعرض للمستخدمين، أما الخيار الثاني فهو "Latest" أو الأحدث، ويعتمد على الجدول الزمني للتغريدات دون أي استعانة بخوارزميات الشركة.كما أعلن "تويتر" الأسبوع الماضي أن مستخدميه يستطيعون النقر فوق أيقونة ”Sparkle“ في أعلى يمين الشاشة، للاختيار بين الخلاصات المختلفة والتصفح ذهابا وإيابا بينهم.ولفت إلى أن التحديث الجديد ”يجعل خيار رؤية المشاركات الأخيرة أكثر وضوحا وسهولة في الاستخدام، فضلا عن أنه يقلل من ارتباك المستخدم، من خلال تسهيل معرفة المخطط الزمني الذي يقوم بالتمرير إليه في الوقت الحالي".لكن أعلنت شركة "تويتر"، أمس الاثنين، عن تراجعها عن هذه الميزة، وقالت إنها ستعيد الأمور إلى ما كانت عليه من قبل.وكتبت في حسابها الخاص بالدعم الفني: "لقد سمعناكم: يريد بعضكم دائما مشاهدة أحدث التغريدات أولا، لقد بدلنا المخطط الزمني إلى الوراء، وأزلنا التجربة المبوبة في الوقت الحالي، وذلك في الوقت الذي نستكشف فيه خيارات أخرى".وكانت الميزة التي تراجع عنها "تويتر" تتوافر على أجهزة شركة "آبل"، وكان من المقرر أن يتم طرحها على هواتف "أندرويد" ونسخة "الويب" قريبا.

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