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https://arabic.sputniknews.com/20220315/جنرال-أمريكي-إيران-تمتلك-3000-صاروخ-باليستي-بعضها-يصل-إلى-تل-أبيب-1059950126.html
جنرال أمريكي: إيران تمتلك 3000 صاروخ باليستي بعضها يصل إلى تل أبيب
جنرال أمريكي: إيران تمتلك 3000 صاروخ باليستي بعضها يصل إلى تل أبيب
قال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن إيران تمتلك 3000 صاروخ باليستي من أنواع مختلفة، وجزءا منها يمكن أن يصل إلى مدينة... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T20:21+0000
2022-03-15T20:22+0000
إيران
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وأفاد الموقع الإلكتروني i24news، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات ماكنزي جاءت خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.وأوضح الجنرال الأمريكي، الذي ينهي مهام منصبه هذه الأيام، أن الصواريخ الإيرانية لا يمكنها الوصول إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه في الخمس إلى سبع السنوات الأخيرة، استثمرت إيران موارد كثيرة في برنامج صواريخها لزيادة مدى الصواريخ وزيادة دقتها.وقال الجنرال كينيث ماكنزي: "رأينا ذلك في الهجوم على القاعدة الأمريكية في عين الأسد في العراق، في شهر كانون ثاني/يناير 2020 (بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني)، في حينه أصابت الصواريخ بدقة عدة عشرات من الأمتار".وذكر ماكنزي أن إيران تواصل التهديد الأكبر على المصالح الأمريكية وعلى أمن الشرق الأوسط، و"القدرات البالستية الإيرانية تشكل تهديدا وجوديا على أمن كل دولة في المنطقة، بما يشمل شركاءنا القريبين".وشدد الجنرال أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي على أن إيران ضاعفت مؤخرا هجماتها ضد السعودية والإمارات عن طريق جماعة "أنصار الله" في اليمن، مشيدا بدخول إسرائيل إلى نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.وحول الاتفاق النووي الإيراني، قال ماكنزي إن سياسة بلاده هي ألا يكون لإيران سلاح نووي، مشيرا إلى أن العودة إلى الاتفاق من الممكن أن لا يكون خطوة مثالية، لكنه مهم من أجل الوصول إلى الهدف.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/قدرات-إيران-الصاروخية-في-2021-1054670439.html
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إيران, اخبار أمريكا اللاتينية, أخبار العالم الآن

جنرال أمريكي: إيران تمتلك 3000 صاروخ باليستي بعضها يصل إلى تل أبيب

20:21 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 20:22 GMT 15.03.2022)
© AP Photo / Iranian Defense Ministryإطلاق صاروخ بالستي إيراني
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
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قال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن إيران تمتلك 3000 صاروخ باليستي من أنواع مختلفة، وجزءا منها يمكن أن يصل إلى مدينة تل أبيب وسط اسرائيل.
وأفاد الموقع الإلكتروني i24news، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات ماكنزي جاءت خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
قدرات إيران الصاروخية في 2021 (رئيسية/إنفوجراف) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
قدرات إيران الصاروخية في 2021
27 ديسمبر 2021, 15:15 GMT
وأوضح الجنرال الأمريكي، الذي ينهي مهام منصبه هذه الأيام، أن الصواريخ الإيرانية لا يمكنها الوصول إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه في الخمس إلى سبع السنوات الأخيرة، استثمرت إيران موارد كثيرة في برنامج صواريخها لزيادة مدى الصواريخ وزيادة دقتها.
وقال الجنرال كينيث ماكنزي: "رأينا ذلك في الهجوم على القاعدة الأمريكية في عين الأسد في العراق، في شهر كانون ثاني/يناير 2020 (بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني)، في حينه أصابت الصواريخ بدقة عدة عشرات من الأمتار".
وذكر ماكنزي أن إيران تواصل التهديد الأكبر على المصالح الأمريكية وعلى أمن الشرق الأوسط، و"القدرات البالستية الإيرانية تشكل تهديدا وجوديا على أمن كل دولة في المنطقة، بما يشمل شركاءنا القريبين".
وشدد الجنرال أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي على أن إيران ضاعفت مؤخرا هجماتها ضد السعودية والإمارات عن طريق جماعة "أنصار الله" في اليمن، مشيدا بدخول إسرائيل إلى نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.
وحول الاتفاق النووي الإيراني، قال ماكنزي إن سياسة بلاده هي ألا يكون لإيران سلاح نووي، مشيرا إلى أن العودة إلى الاتفاق من الممكن أن لا يكون خطوة مثالية، لكنه مهم من أجل الوصول إلى الهدف.
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