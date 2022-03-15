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جونسون: أوقات عصيبة تنتظر الغرب
جونسون: أوقات عصيبة تنتظر الغرب
حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أوقات عصيبة ينتظرها الغرب في حالة الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية والتحول السريع إلى مصادر الطاقة المتجددة. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T12:11+0000
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وكتب بوريس جونسون في مقاله لصحيفة "ذا ديلي تلغراف" البريطانية:ووصف "بالخطأ" سماح الغرب بتطبيع العلاقات مع موسكو بعد أحداث 2014، وبدأ في زيادة إمدادات الطاقة من روسيا. ووفقا له، من خلال إنهاء اعتمادها على ناقلات الطاقة الروسية، ستكون الدول الغربية قادرة على حرمان قيادة روسيا الاتحادية من "الأموال، وتدمير استراتيجيتها ومنعها من قوة السلطة".لم يؤثر الحظر النفطي الأمريكي على استيراد المنتجات النفطية الروسية على الأمريكيين العاديين فحسب، بل وعلى الأوروبيين أيضًا. سجلت أسعار البنزين في العديد من دول الاتحاد الأوروبي أرقاماً قياسية، حيث وصلت إلى 2 يورو للتر الواحد.كما تشعر الشركات الألمانية بقلق بالغ إزاء الإفلاس الجماعي، وفي الدنمارك تشعر بالقلق من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. فهل ستمتلك الولايات المتحدة موارد داخلية كافية لزيادة الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي؟اقرأ أيضا - رئيس الوزراء البريطاني يناقش تقلبات سوق الطاقة مع أمير قطر
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جونسون: أوقات عصيبة تنتظر الغرب

12:11 GMT 15.03.2022
© Sputnikجونسون: أوقات عصيبة تنتظر الغرب
جونسون: أوقات عصيبة تنتظر الغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
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حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أوقات عصيبة ينتظرها الغرب في حالة الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية والتحول السريع إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وكتب بوريس جونسون في مقاله لصحيفة "ذا ديلي تلغراف" البريطانية:

"ليس لدي شك في أنه تنتظرنا أوقات عصيبة. إن الفطام عن النفط والغاز الروسي، وعن الهيدروكربونات بشكل عام - سيكون أمراً صعباً على العالم. إلا أنه ممكن".

ووصف "بالخطأ" سماح الغرب بتطبيع العلاقات مع موسكو بعد أحداث 2014، وبدأ في زيادة إمدادات الطاقة من روسيا. ووفقا له، من خلال إنهاء اعتمادها على ناقلات الطاقة الروسية، ستكون الدول الغربية قادرة على حرمان قيادة روسيا الاتحادية من "الأموال، وتدمير استراتيجيتها ومنعها من قوة السلطة".
لم يؤثر الحظر النفطي الأمريكي على استيراد المنتجات النفطية الروسية على الأمريكيين العاديين فحسب، بل وعلى الأوروبيين أيضًا. سجلت أسعار البنزين في العديد من دول الاتحاد الأوروبي أرقاماً قياسية، حيث وصلت إلى 2 يورو للتر الواحد.
كما تشعر الشركات الألمانية بقلق بالغ إزاء الإفلاس الجماعي، وفي الدنمارك تشعر بالقلق من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. فهل ستمتلك الولايات المتحدة موارد داخلية كافية لزيادة الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي؟
اقرأ أيضا - رئيس الوزراء البريطاني يناقش تقلبات سوق الطاقة مع أمير قطر
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