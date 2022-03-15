https://arabic.sputniknews.com/20220315/حزب-آبي-أحمد-الحاكم-في-إثيوبيا-يفصل-أكثر-من-2500-من-كبار-الأعضاء-تعزيزا-لوحدته-1059926674.html

حزب آبي أحمد الحاكم في إثيوبيا يفصل أكثر من 2500 من كبار الأعضاء "تعزيزا لوحدته"

حزب آبي أحمد الحاكم في إثيوبيا يفصل أكثر من 2500 من كبار الأعضاء "تعزيزا لوحدته"

أعلن حزب "الازدهار" الإثيوبي أنه اتخذ إجراءات ضد آلاف من الأعضاء الذين فشلوا في تلبية معايير الحزب، تعزيزا لوحدة الحزب وخدمة لمصالح الجمهور. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T12:18+0000

2022-03-15T12:18+0000

2022-03-15T12:18+0000

أخبار إثيوبيا

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الحزب الذي يرأسه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، "أعلن نائب رئيس الحزب، آدم فرح، إنه تم إقصاء 2574 قائدا من الحزب من مسؤولياتهم في المؤتمر التمهيدي لحزب الازدهار".وأضاف البيان، أن الحزب"أجرى تقييمًا متعمقًا لـ 108258 قائدا، واتخذ إجراءات ضد 10658 منهم".وأضاف آدم، بحسب البيان، "أن الحزب سيضع خطة تنسيق على جميع المستويات في مناطق أثيوبيا وسيعقد نقاشًا مع عامة الناس لمواجهة التحديات من المستويات الشعبية".وأضاف نائب الرئيس أن الجهود المبذولة لبناء إثيوبيا والحفاظ على المرونة كانت مثمرة.انتخب حزب الازدهار الحاكم رئيس الوزراء آبي أحمد رئيسا للحزب خلال المؤتمر الأول للحزب السبت الماضي.وذكرت إذاعة "فانا" الإثيوبية أن حزب الازدهار انتخب آبي أحمد رئيسا، فيما انتخب وزير الخارجية دمقي مقونن، ورئيس مكتب الحزب، آدم فرح، كنائبين للرئيس.وكان أبي أحمد قد تعهد بافتتاح المؤتمر الجمعة الماضي "بالعمل مع الأحزاب المتنافسة لضمان إثيوبيا أفضل"، مضيفا، "سنقوم بإحضار قادة وأعضاء آخرين من الأحزاب السياسية المتنافسة إلى المناصب القيادية الحكومية لتعزيز مشاركتهم في الأنشطة العامة للبلاد”.ويعد المؤتمر الأول لحزب الازدهار بإثيوبيا، الذي انطلق الجمعة، ويستمر لثلاثة أيام، بمشاركة 1600 من عضوية الحزب، هو الأول منذ تشكله في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2019 ، بعد اندماج 8 أحزاب كانت تشكل حزب “الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية” التي تصدرت الحكم في إثيوبيا لنحو 27 عاما.ورغم أن إثيوبيا أجرت انتخاباتها التشريعية، التي فاز فيها حزب الازدهار، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء آبي أحمد، في حزيران/ يونيو الماضي، إلا أن الانتخابات لم تجرى في إقليم تيغراي أيضا بسبب الحرب والأوضاع الأمنية في المنطقة.

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