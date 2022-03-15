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حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على أكثر من 600 روسي
حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على أكثر من 600 روسي
قالت وزارة المالية الفرنسية إن حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا سيتم تبنيها اليوم، ووفقا لها، فإن أكثر من 600 روسي سيخضعون لعقوبات الاتحاد... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T08:33+0000
2022-03-15T08:33+0000
العالم
روسيا
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وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، قبل بدء اجتماع وزراء مالية 27 دولة من الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "تم تبني حزمة جديدة من العقوبات ستؤثر على أكثر من 600 روسي".وامتنع الوزير عن الكشف عن أسماء المواطنين الروس المدرجين في هذه القائمة.هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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العالم, روسيا

حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على أكثر من 600 روسي

08:33 GMT 15.03.2022
© REUTERS / Regis Duvignauوزير المالية الفرنسي برونو لومير
وزير المالية الفرنسي برونو لومير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Regis Duvignau
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قالت وزارة المالية الفرنسية إن حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا سيتم تبنيها اليوم، ووفقا لها، فإن أكثر من 600 روسي سيخضعون لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، قبل بدء اجتماع وزراء مالية 27 دولة من الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "تم تبني حزمة جديدة من العقوبات ستؤثر على أكثر من 600 روسي".
وامتنع الوزير عن الكشف عن أسماء المواطنين الروس المدرجين في هذه القائمة.
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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