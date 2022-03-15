https://arabic.sputniknews.com/20220315/خبير-فلكي-الليل-والنهار-يتساويان-في-دولة-خليجية--1059949991.html

خبير فلكي: الليل والنهار يتساويان في دولة خليجية

خبير فلكي: الليل والنهار يتساويان في دولة خليجية

كشف الخبير الفلكي عادل السعدون، أن الليل والنهار سيتساويان غدا الأربعاء، في إحدى الدول الخليجية كحدث سنوي. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T20:19+0000

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أخبار الكويت اليوم

الليل والنهار

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ونقلت صحيفة "القبس" عن الخبير الفلكي، أن الكويت والدول التي تقع على نفس دائرة العرض، يتساوى الليل والنهار فيها في 16 مارس/ آذار.وأوضح السعدون أن الشمس تشرق في هذه الدول في الساعة 5:57 صباحا، وتغيب في نفس التوقيت مساء، ويكون طول النهار 12 ساعة وطول الليل 12 ساعة.ولفت إلى أن تساوي الليل والنهار في العالم بشكل عام سيكون في 21 مارس/ آذار، مع تعامد الشمس على خط الاستواء، قبل أن تبدأ بعد ذلك بالصعود شمالا نحو مدار السرطان.وبيّن أن كل بلد له يومه الخاص بالتساوي والذي يختلف عن البلدان الأخرى حسب موقعها من دائرة خط الاستواء.وعن سبب ذلك، قال السعدون إن الأرض وهي تدور حول الشمس، يكون مدارها له شكل إهليجي وليس دائري.وذكر أن الدول التي تقع شمال الكرة الأرضية يتساوى الليل والنهار فيها قبل 21 مارس بعدة أيام، بينما الدول الواقعة جنوب خط الاستواء يتساوى فيها الليل والنهار بعد تاريخ 21 مارس.وأوضح أن 22 يونيو/ حزيران المقبل سيشهد الانقلاب الصيفي، حيث يكون النهار في غاية الطول والليل في غاية القصر، وتكون الشمس في غاية صعودها عن خط الاستواء.وفي هذا الوقت تقع الشمس على مدار السرطان 23.5 درجة شمالا، وتكون فوق الرأس بارتفاع 85 درجة من الأفق.

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أخبار الكويت اليوم, الليل والنهار