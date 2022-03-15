https://arabic.sputniknews.com/20220315/دونيتسك-إصابة-3-أطفال-جراء-استهداف-القوات-الأوكرانية-مدينة-ماكييفكا-بصاروخ-توتشكا-أو-1059953347.html

دونيتسك: إصابة 3 أطفال جراء استهداف القوات الأوكرانية مدينة ماكييفكا بصاروخ "توتشكا أو"

دونيتسك: إصابة 3 أطفال جراء استهداف القوات الأوكرانية مدينة ماكييفكا بصاروخ "توتشكا أو"

أعلنت سلطات الصحة في جمهورية دونيتسك الشعبية ارتفاع عدد الأطفال المصابين جراء استهداف القوات الأوكرانية مدينة ماكييفكا بصاروخ "توتشكا أو" إلى 3 أطفال . 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T23:52+0000

2022-03-15T23:52+0000

2022-03-15T23:52+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار جمهورية دونيتسك

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وبوقت سابق، أعلنت سلطات دونيتسك الشعبية عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين جراء استهداف القوات الأوكرانية مدينة ماكييفكا بصاروخ "توتشكا أو".وقال ممثلو فرق الإغاثة في دونيتسك إن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة نحو 10 أشخاص.وبدورها قالت وزارة الصحة بجمهورية دونيتسك إن بين المصابين طفلان، ولم يعلن عن تسجيل قتلى بعد.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

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