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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/دونيتسك-إصابة-3-أطفال-جراء-استهداف-القوات-الأوكرانية-مدينة-ماكييفكا-بصاروخ-توتشكا-أو-1059953347.html
دونيتسك: إصابة 3 أطفال جراء استهداف القوات الأوكرانية مدينة ماكييفكا بصاروخ "توتشكا أو"
دونيتسك: إصابة 3 أطفال جراء استهداف القوات الأوكرانية مدينة ماكييفكا بصاروخ "توتشكا أو"
أعلنت سلطات الصحة في جمهورية دونيتسك الشعبية ارتفاع عدد الأطفال المصابين جراء استهداف القوات الأوكرانية مدينة ماكييفكا بصاروخ "توتشكا أو" إلى 3 أطفال . 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T23:52+0000
2022-03-15T23:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وبوقت سابق، أعلنت سلطات دونيتسك الشعبية عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين جراء استهداف القوات الأوكرانية مدينة ماكييفكا بصاروخ "توتشكا أو".وقال ممثلو فرق الإغاثة في دونيتسك إن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة نحو 10 أشخاص.وبدورها قالت وزارة الصحة بجمهورية دونيتسك إن بين المصابين طفلان، ولم يعلن عن تسجيل قتلى بعد.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/بلينكن-عدم-انضمام-أوكرانيا-إلى-حلف-شمال-الأطلسي-لن-يكون-تنازلا-لروسيا-1059953062.html
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أخبار جمهورية دونيتسك

دونيتسك: إصابة 3 أطفال جراء استهداف القوات الأوكرانية مدينة ماكييفكا بصاروخ "توتشكا أو"

23:52 GMT 15.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورجمهورية دونيتسك الشعبية على مشارف ماريوبول، 11 مارس 2022
جمهورية دونيتسك الشعبية على مشارف ماريوبول، 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أعلنت سلطات الصحة في جمهورية دونيتسك الشعبية ارتفاع عدد الأطفال المصابين جراء استهداف القوات الأوكرانية مدينة ماكييفكا بصاروخ "توتشكا أو" إلى 3 أطفال .
وبوقت سابق، أعلنت سلطات دونيتسك الشعبية عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين جراء استهداف القوات الأوكرانية مدينة ماكييفكا بصاروخ "توتشكا أو".
وقال ممثلو فرق الإغاثة في دونيتسك إن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة نحو 10 أشخاص.
وبدورها قالت وزارة الصحة بجمهورية دونيتسك إن بين المصابين طفلان، ولم يعلن عن تسجيل قتلى بعد.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بلينكن: عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لن يكون تنازلا لروسيا
23:07 GMT
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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