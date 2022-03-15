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https://arabic.sputniknews.com/20220315/رئيس-الوزراء-الكرواتي-يناقش-مع-الأمين-العام-لحلف-الناتو-سقوط--الطائرة-المسيرة-في-زغرب--1059947349.html
رئيس الوزراء الكرواتي يناقش مع الأمين العام لحلف الناتو سقوط الطائرة المسيرة في زغرب
رئيس الوزراء الكرواتي يناقش مع الأمين العام لحلف الناتو سقوط الطائرة المسيرة في زغرب
جادل رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ حول درجة خطورة الطائرة دون طيار التي سقطت في زغرب بسبب تحليقها دون أن... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T19:03+0000
2022-03-15T19:04+0000
العالم
كرواتيا
الناتو
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وقال ستولتنبرغ إن "التحالف لا يرى أي سبب لاعتبار سقوط الطائرة دون طيار "هجوما مسلحا" لأن الطائرةدون طيار لم يكن لديها أسلحة. لكن رئيس الوزراء الكرواتي يصر على أن الجهاز "كان مسلحا".وقال رئيس الوزراء إنه بعد حادث تحطم الطائرة بدون طيار في زغرب، سيتم تعزيز الدوريات في المجال الجوي الكرواتي بمقاتلات رافال الفرنسية وطائرات إف -16 الأمريكية.وكشفت حادثة سقوط الطائرة المسيرة الأوكرانية في مدينة زغرب الكرواتية، عن ضعف وخلل كبير في الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" فوق الأراضي الأوروبية.ووفقًا للسلطات الكرواتية، حلقت الطائرة في المجال الجوي الهنغاري لمدة 40 دقيقة تقريبًا، وخلال هذه الفترة لم يتم تحذير كرواتيا من الجسم المجهول.وأعلنت السلطات الكرواتية، اليوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة في أحد شوارع العاصمة زغرب، ترافق بسماع دوي انفجار هز المدينة بأكملها.وقال عمدة مدينة زغرب إن السلطات باشرت التحقيقات للتعرف على هوية الطائرة المسيرة وكيفية وصولها إلى العاصمة دون رصدها من قبل قوات الدفاع الجوي الكرواتي.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/عمدة-زغرب-يكشف-تفاصيل-سقوط-الطائرة-المجهولة-في-المدينة-1059755904.html
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العالم, كرواتيا, الناتو

رئيس الوزراء الكرواتي يناقش مع الأمين العام لحلف الناتو سقوط الطائرة المسيرة في زغرب

19:03 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 19:04 GMT 15.03.2022)
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDطائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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جادل رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ حول درجة خطورة الطائرة دون طيار التي سقطت في زغرب بسبب تحليقها دون أن يلاحظها أحد من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق دول الحلف الثلاثة.
وقال ستولتنبرغ إن "التحالف لا يرى أي سبب لاعتبار سقوط الطائرة دون طيار "هجوما مسلحا" لأن الطائرةدون طيار لم يكن لديها أسلحة. لكن رئيس الوزراء الكرواتي يصر على أن الجهاز "كان مسلحا".
وقال رئيس الوزراء إنه بعد حادث تحطم الطائرة بدون طيار في زغرب، سيتم تعزيز الدوريات في المجال الجوي الكرواتي بمقاتلات رافال الفرنسية وطائرات إف -16 الأمريكية.
وكشفت حادثة سقوط الطائرة المسيرة الأوكرانية في مدينة زغرب الكرواتية، عن ضعف وخلل كبير في الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" فوق الأراضي الأوروبية.
ووفقًا للسلطات الكرواتية، حلقت الطائرة في المجال الجوي الهنغاري لمدة 40 دقيقة تقريبًا، وخلال هذه الفترة لم يتم تحذير كرواتيا من الجسم المجهول.
وأعلنت السلطات الكرواتية، اليوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة في أحد شوارع العاصمة زغرب، ترافق بسماع دوي انفجار هز المدينة بأكملها.
وقال عمدة مدينة زغرب إن السلطات باشرت التحقيقات للتعرف على هوية الطائرة المسيرة وكيفية وصولها إلى العاصمة دون رصدها من قبل قوات الدفاع الجوي الكرواتي.
عاصمة كرواتيا زغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
عمدة زغرب يكشف تفاصيل سقوط الطائرة المجهولة في المدينة
11 مارس, 10:01 GMT
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