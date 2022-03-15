https://arabic.sputniknews.com/20220315/رئيس-كوريا-الجنوبية-يستقبل-الرئيس-المنتخب-من-دون-مساعدين-للحديث-بصراحة-1059913677.html
رئيس كوريا الجنوبية يستقبل الرئيس المنتخب من دون مساعدين للحديث "بصراحة"
رئيس كوريا الجنوبية يستقبل الرئيس المنتخب من دون مساعدين للحديث "بصراحة"
يقيم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه، مأدبة غداء للرئيس المنتخب يون سيوك يول. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T07:34+0000
2022-03-15T07:34+0000
2022-03-15T07:34+0000
كوريا الجنوبية
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وحسب وكالة الأنباء الكورية، تقام مأدبة الغداء في المكتب الرئاسي في سيؤول، غدا الأربعاء. ولن يحضر أي مساعد اللقاء، من أجل إجراء مناقشات "بصراحة" حسب المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، بارك كيونغ مي، اليوم الثلاثاء.وأضافت المتحدثة أن الرئيس المنتخب يخطط لطلب عفو خاص عن الرئيس الأسبق المسجون "لي ميونغ باك"، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 17 عاما بتهمة الرشوة والاختلاس. ويناقش يون ومون عدة قضايا أخرى على رأسها صواريخ كوريا الشمالية بعيدة المدى. وفاز يون بالرئاسة عن حزب سلطة الشعب المعارض، ومتغلبا على منافسه من الحزب الحاكم "لي جيه ميونغ".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يستقبل الرئيس المنتخب من دون مساعدين للحديث "بصراحة"
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يقيم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه، مأدبة غداء للرئيس المنتخب يون سيوك يول.
وحسب وكالة الأنباء الكورية
، تقام مأدبة الغداء في المكتب الرئاسي في سيؤول، غدا الأربعاء.
ولن يحضر أي مساعد اللقاء، من أجل إجراء مناقشات "بصراحة" حسب المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، بارك كيونغ مي، اليوم الثلاثاء.
وأضافت المتحدثة أن الرئيس المنتخب يخطط لطلب عفو خاص عن الرئيس الأسبق المسجون "لي ميونغ باك"، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 17 عاما بتهمة الرشوة والاختلاس.
ويناقش يون ومون عدة قضايا أخرى على رأسها صواريخ كوريا الشمالية
بعيدة المدى. وفاز يون بالرئاسة عن حزب سلطة الشعب المعارض، ومتغلبا على منافسه من الحزب الحاكم "لي جيه ميونغ".