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رئيس كوريا الجنوبية يستقبل الرئيس المنتخب من دون مساعدين للحديث "بصراحة"
رئيس كوريا الجنوبية يستقبل الرئيس المنتخب من دون مساعدين للحديث "بصراحة"
يقيم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه، مأدبة غداء للرئيس المنتخب يون سيوك يول. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T07:34+0000
2022-03-15T07:34+0000
كوريا الجنوبية
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وحسب وكالة الأنباء الكورية، تقام مأدبة الغداء في المكتب الرئاسي في سيؤول، غدا الأربعاء. ولن يحضر أي مساعد اللقاء، من أجل إجراء مناقشات "بصراحة" حسب المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، بارك كيونغ مي، اليوم الثلاثاء.وأضافت المتحدثة أن الرئيس المنتخب يخطط لطلب عفو خاص عن الرئيس الأسبق المسجون "لي ميونغ باك"، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 17 عاما بتهمة الرشوة والاختلاس. ويناقش يون ومون عدة قضايا أخرى على رأسها صواريخ كوريا الشمالية بعيدة المدى. وفاز يون بالرئاسة عن حزب سلطة الشعب المعارض، ومتغلبا على منافسه من الحزب الحاكم "لي جيه ميونغ".
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كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية يستقبل الرئيس المنتخب من دون مساعدين للحديث "بصراحة"

07:34 GMT 15.03.2022
© REUTERS / Lee Jin-man / Poolيون سوك يول، الرئيس الجديد المنتخب عن حزب "سلطة الشعب" لحزب سلطة الشعب المعارض، والذي تم انتخابه رئيسًا جديدًا لكوريا الجنوبية، يحمل باقات زهور حيث يهنئه أعضاء الحزب والمشرعون في الجمعية الوطنية في سئول، كوريا الجنوبية في 10 مارس 2022.
يون سوك يول، الرئيس الجديد المنتخب عن حزب سلطة الشعب لحزب سلطة الشعب المعارض، والذي تم انتخابه رئيسًا جديدًا لكوريا الجنوبية، يحمل باقات زهور حيث يهنئه أعضاء الحزب والمشرعون في الجمعية الوطنية في سئول، كوريا الجنوبية في 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Lee Jin-man / Pool
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يقيم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه، مأدبة غداء للرئيس المنتخب يون سيوك يول.
وحسب وكالة الأنباء الكورية، تقام مأدبة الغداء في المكتب الرئاسي في سيؤول، غدا الأربعاء.
ولن يحضر أي مساعد اللقاء، من أجل إجراء مناقشات "بصراحة" حسب المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، بارك كيونغ مي، اليوم الثلاثاء.
وأضافت المتحدثة أن الرئيس المنتخب يخطط لطلب عفو خاص عن الرئيس الأسبق المسجون "لي ميونغ باك"، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 17 عاما بتهمة الرشوة والاختلاس.
ويناقش يون ومون عدة قضايا أخرى على رأسها صواريخ كوريا الشمالية بعيدة المدى. وفاز يون بالرئاسة عن حزب سلطة الشعب المعارض، ومتغلبا على منافسه من الحزب الحاكم "لي جيه ميونغ".
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