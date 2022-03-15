https://arabic.sputniknews.com/20220315/روسيا-تهدد-بمصادرة-أصول-مواطنين-وشركات-أجنبيةمواقع-رسمية-إسرائيلية-تتعرض-لهجوم-سيبراني-1059942535.html

روسيا تهدد بمصادرة أصول مواطنين وشركات أجنبية...مواقع رسمية إسرائيلية تتعرض لهجوم سيبراني

روسيا تهدد بمصادرة أصول مواطنين وشركات أجنبية...مواقع رسمية إسرائيلية تتعرض لهجوم سيبراني

روسيا تهدد بمصادرة أصول مواطنين أجانب وشركات أجنبية في روسيا ردا على تجميد أصول روسية في الخارج، وتعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية واشتباه بحدوث هجوم... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T16:52+0000

2022-03-15T16:52+0000

2022-03-15T16:52+0000

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عالم سبوتنيك

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روسيا تهدد بمصادرة أصول مواطنين أجانب وشركات أجنبية ، تعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية نتيجة هجوم سيبراني روسيا تهدد بمصادرة أصول مواطنين أجانب وشركات أجنبية ، تعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية نتيجة هجوم سيبراني

روسيا تهدد بمصادرة أصول مواطنين أجانب وشركات أجنبية في روسيا ردا على تجميد أصول روسية في الخارجحذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، من أن موسكو سترد بالمثل على تجميد أصول روسية في الخارج، وستجمد أصول مواطنين أجانب وشركات أجنبية في روسيا.وقال ميدفيديف: "إنهم يهددون بالاستيلاء على أموال المواطنين الروس والشركات الروسية في الخارج... وهذا سيدفعنا للرد بالمثل بمصادرة أموال مواطنين أجانب وشركات أجنبية في روسيا".كانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا قد ذكرت، أن روسيا سترد على العقوبات كما ترد دائما وبما يناسبها، بما في ذلك في حال فُرضت عقوبات على القيادة الروسية، وخاصة الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.و أعلنت الحكومة الأمريكية أن روسيا ستواجه عواقب حال أقدمت على تأميم الشركات الأمريكية التي قررت مؤخرا تعليق عملها بسبب الحرب في أوكرانيا.وتابع: "حين تم الضغط من قبل الحكومات الغربية على الشركات الأجنبية الضخمة العاملة على الأراضي الروسية فالضرر سيقع على عدد كبير من الروس الذين يعملون بها، وفي حال تجميدها ستزداد البطالة، لذلك كان الغرض تأميم هذه الشركات أن يدفع هؤلاء الثمن الذي تم وضعه في إقامة هذه المشاريع بالروبل الروسي، بعد إغلاق نظام سويفت أمام روسيا، وذلك للحفاظ على أماكن العمل ووقف زيادة معدل البطالة".واستطرد: "المهم في كل الأحوال هو الموظفون الروس الذين يعملون لدى هذه الشركات الأجنبية، وكل ذلك يسير وفق القوانين الروسية التي تتطابق مع القوانين الدولية، إذن يمكن تشكيل إدارة خارجية لتشغيل هذه المشاريع الاستثمارية من أجل استمرار نشاطها الاقتصادي دون إلحاق الضرر لا بالاقتصاد الروسي ولا بالمواطنين الروس وذلك ما يأتي في المقام الأول".تعطل عدد من المواقع الحكومية الإسرائيلية واشتباه بحدوث هجوم سيبراني قويقالت إسرائيل إن مواقعها الحكومية على الإنترنت تعرضت لهجوم إلكتروني، لكن الخدمة استؤنفت بعد ذلك. ووصفته وزارة الاتصالات بأنه "هجوم إلكتروني واسع النطاق". ولم تتهم أي جهة بتنفيذه.وقد تعطلت مواقع وزارات الداخلية والصحة والقضاء والرفاه ومكتب رئيس الوزراء، وقال مصدر أمني إن المواقع الحكومية الإسرائيلية تتعرض لأكبر هجوم إلكتروني على الإطلاق نفذ ضد إسرائيل.وبحسب المصدر الأمني، فإنه "يعتقد بأن جهة حكومية أو منظمة كبيرة هي التي نفذت الهجوم السيبراني، لكن حتى الآن لا نستطيع تحديد من يقف وراء هذا الهجوم".كانت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل قد قالت في تقرير نشر العام الماضي، إنها رصدت زيادة كبيرة في حجم ومدى إتقان الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم وفي إسرائيل.وأضاف كوهين أن "المراقبين وكل الأصابع والمؤشرات تتجه نحو الإيرانيين، وأوضح كوهين أن هناك هجمات متبادلة ومستمرة بين إسرائيل وإيران، وأن الجانبين بينهما حرب سيبرانية، وذكر أن إسرائيل منذ نحو شهرين اخترقت خمسة آلاف محطة بنزين في إيران والجبهة ليست هادئة معهم؛ مؤكدا أن هذه الهجمات ليس لها تأثير كبير على إسرائيل".الحوثي يتوعد التحالف بالرد إزاء استمرار القيود المفروضة على ميناء الحديدةتوعد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، بالرد على القيود التي يفرضها التحالف العربي بقيادة السعودية على ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن، مع تصاعد أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها.وحذر من أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء استمرار الحصار". واتهم زعيم "أنصار الله" السعودية والإمارات، بعقد تحالفات معلنة مع إسرائيل.وتتهم "أنصار الله" التحالف العربي، باحتجاز سفينتين نفطيتين منذ أكثر من شهرين، قبالة سواحل جازان جنوب السعودية، رغم استكمال إجراءات آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق في جيبوتي وحصولهما على التصاريح الأممية للدخول إلى ميناء الحديدة.في الوقت نفسه حذرت وكالات أممية من أزمة جوع "كارثية " تهدد اليمن مع نضوب التمويل واستمرار الحرب في هذا البلد منذ نحو 7 سنوات.وأضاف عازر أن "رد جماعة أنصار الله سيأخذ مناحي مختلفة، وسيكون بشكل أكبر مستهدفا المنشآت النفطية عبر قطاعات عسكرية مختلفة في البر والبحر والجو، والهدف كسر هذا الحصار؛ فحتى المحافظات الجنوبية التي هي تحت حكم قوات التحالف تعاني اليوم من أزمة وقود خانقة لذا يلزم علينا اتخاذ إجراءات عسكرية ضاغطة لكسر حالة الحصار الخانقة التي تكاد توقف الحياة العامة والمستشفيات وحركة النقل العامة".

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