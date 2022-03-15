https://arabic.sputniknews.com/20220315/رياح-قوية-توقف-حركة-القطارات-في-الجزائر-1059917473.html

رياح قوية توقف حركة القطارات في الجزائر

رياح قوية توقف حركة القطارات في الجزائر

تسببت رياح قوية، اليوم الثلاثاء، في توقف واضطراب رحلات القطارات بما في ذلك بالضاحية الغربية في العاصمة الجزائر. 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T09:18+0000

2022-03-15T09:18+0000

2022-03-15T09:18+0000

الجزائر

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وأعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن قوة الرياح أسفرت عن انقطاع التيار الكربائي ما أدى إلى توقف واضطراب رحلات القطارات التي تخدم الضاحية الغربية من العاصمة.وقالت في بيان إن الرياح القوية التي ضربت منطقة الوسط الليلة الماضية، تسببت في سقوط أشجار، ما أدى إلى إتلاف الخطوط الكهربائية التي تزود القطارات، وفق ما نقلته صحيفة "النهار" المحلية.وأضافت الشركة أن مصالحها التقنية سجلت صباح اليوم الثلاثاء "انقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي البليدة وبني مراد"، غربي العاصمة.وأشارت إلى أن "حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة ما بين الجزائر والعفرون ستشهد اضطرابا خلال صبيحة هذا اليوم. كما أن القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو البليدة والعفرون، ستتوقف عند محطة جسر قسنطينة".وتوقفت القطارات المتوجة من العفرون (غرب) إلى العاصمة، إضافة إلى توقف قطارات الخطوط الكبرى من الجزائر العاصمة إلى الناحية الغربية.وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، قالت مصالح الأرصاد الجزائرية إن رياحا قوية تصل سرعتها إلى 90 كم/ساعة ستضرب عددا من ولايات البلاد بما في ذلك العاصمة الجزائر، ومن المقرر أن تستمر حتى السادسة من صباح يوم غد الأربعاء.

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الجزائر